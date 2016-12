Inter, mercato live: Imbula è nerazzurro. "Montoya-Inter è fatta"

IMBULA: SIGLATO L'ACCORDO INTER-OM

L'Inter e l'Olympique Marsiglia hanno raggiunto l'accordo finale per il passaggio di Giannelli Imbula in nerazzurro. Poco prima delle 17, i due club hanno sancito l'intesa sulla base di 20 milioni: 1 milione da versare subito per il prestito oneroso, gli altri 19 come riscatto obbligatorio da pagare a partire dal primo luglio 2016. Imbula firmerà con l'Inter un contratto quadriennale.

AG. MONTOYA: "INTER GRANDE CLUB"

Anche l'agente di Montoya, Juan De Dios Carrasco, conferma che la trattativa per il suo assistito è vicina ad un esito positivo: "Stiamo parlando con l'Inter per Montoya. Speriamo possa esserci un bel finale per la trattativa, ci stiamo lavorando. L'Inter secondo Montoya è un grande club, una grande occasione".

SPORT: MONTOYA E' DELL'INTER

"Martin Montoya giocherà le prossime due stagioni con la maglia dell'Inter". Così il quotidiano catalano Sport (versione on line) annuncia il suo trasferimento dal Barcellona ai nerazzurri. "Il terzino arriverà con la formula del prestito biennale, opzione del riscatto fissata al 2017 per 8 milioni di euro. Montoya non è entrato nei piani di Luis Enrique e il terzino voleva altre soluzioni. Il rinnovo di Alves e l'arrivo di Aleix Vidal hanno dato la spinta decisiva". Il quotidiano sostiene che per arrivare all'ufficialità serve l'ok del nuovo direttivo blaugrana che sarà definito il 18 luglio dopo le prossime elezioni. In ogni caso sia Luis Enrique che lo stesso Montoya hanno dato il placet affinché la trattativa si concluda.

SANTON: INTER, IO RESTO QUI

Davide Santon ha comunicato ai dirigenti dell'Inter che non intende muoversi. Gli era stato proposto il Watford, nell'ambito di una operazione che vede coinvolto anche Kuzmanovic, ma il terzino arrivato in nerazzurro a gennaio dopo la sorpresa e l'amarezza ha fatto la scelta: si vuole giocare un'altra chance in nerazzurro, pur consapevole che le gerarchie sono cambiate e non sarà titolare del ruolo.

IMBULA: IL TWEET E' UN FAKE

Nerazzurro sì, ma ancora non lo dice. Imbula, ha chiarito l'OM, non ha un profilo twitter. La sua "dichiarazione d'amore" all'Inter, quindi, è falsa.

IMBULA TWITTA DA NERAZZURRO

In attesa dell'ufficialità, Imbula cinguetta già da interista. Ecco il suo tweet:





FENERBAHCE A MILANO PER GUARIN

Giuliano Terraneo è a Milano dove parlerà con l'Inter per cercare di strappare ai nerazzurri Guarin. In Turchia è intanto approdato Orlandoni.

VIDIC DICE NO ALL'EVERTON

L'Everton si è fatto avanti con l'Inter per Vidic ma il giocatore non gradisce la destinazione e ha rifiutato l'offerta

AUBAMEYANG, OFFERTA DA 25 MILIONI

Il Corriere dello Sport rilancia una trattativa mai del tutto sopita in casa Inter. Ci sarebbe stata una proposta di 25 milioni al Borussia Dortmund per Aubameyang. I tedeschi però chiedono 40 milioni per il loro attaccante (corteggiato anche dall'Arsenal), ma non è detto che la trattativa non possa decollare.

PEDRO TORNA DI MODA

Erick Thohir è sempre più scatenato sul mercato. Oltre alle trattative Imbula con il Marsiglia e Jovetic con il Manchester City, si potrebbe riaprire quella per Pedro con il Barcellona. Lo spagnolo ha appena rinnovato il contratto fino al 2019 ma vede il suo futuro lontano da Barcellona. Roberto Mancini lo aspetta ad Appiano Gentile per sognare un grande campionato.

IMBULA, OGGI LA FIRMA

Potrebbe essere oggi il giorno buono per Imbula all'Inter. Lo scrive il portale francese Le10sport.com, secondo cui il giocatore del Marsiglia potrebbe firmare oggi il contratto che lo legherà all'Inter. L'accordo tra le due società c'è già: prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro da esercitare tra un anno.

MERCOLEDI' INCONTRO PER JOVETIC

Mercoledì è atteso a Milano l'agente di Jovetic che si vedrà con i dirigenti dell'Inter. La Juve sta alla finestra

OM-IMBULA: "SEGUITE IL NOSTRO SITO"

Giannelli Imbula e l'Inter: sono le ore, forse i minuti, decisivi. E' quanto scrive il sito ufficiale del Marsiglia che a proposito di Imbula (e rispondendo al tweet di un tifoso) scrive: "Seguite il nostro sito, non è un mistero che stiamo per cedere Imbula... Non ci sono annunci da fare. Per ora". Segno evidente che siamo alle fasi decisive della trattativa, avviata da tempo, con il club nerazzurro sulla base di una valutazione di 18-19 milioni, con il prestito per la prossima stagione a 2 milioni e fra un anno il riscatto.

ANDREOLLI VERSO LA SAMPDORIA

Siamo ai dettagli per un altro colpo firmato Sampdoria: è in arrivo Marco Andreolli dall'Inter. Il giocatore cerca rilancio dopo il negativo ritorno in nerazzurro, e Genova sembra la piazza perfetta.

SHAQIRI: "RESTO PER LO SCUDETTO"

Il portale kosovaro fc-inter.net riporta le parole di Xherdan Shaqiri. Parole che vanno in controtendenza con le ultime voci di mercato, ma che faranno piacere ai tifosi dell'Inter: "L'Inter la prossima stagione sarà molto competitiva perché stanno arrivando giocatori di alto livello e sono sicuro che possiamo lottare per lo scudetto. Se andrò via? No no, io resto all'Inter".

WATFORD, 3 MILIONI PER KUZMANOVIC

Watford e Inter hanno trovato l'accordo per il passaggio di Kuzmanovic al club inglese per 3 milioni di euro. Ora manca solo il sì del serbo. Per ora nell'operazione non sembra figurare il nome di Santon, anche se l'arrivo in nerazzurro di Zukanovic apre le porte alla cessione del terzino italiano.

SCAMBIO ZUKANOVIC-SCHELOTTO

Inter e Chievo hanno concluso un accordo per lo scambio Schelotto-Zukanovic. Schelotto viene riscattato dal Chievo (buona la sua stagione), mentre Zukanovic, terzino con facoltà anche da centrale, passa all'Inter con un conguaglio di 1 milione di euro.

IMBULA, AFFARE PRATICAMENTE FATTO

Ciclone Inter su Imbula. Dopo averlo 'congelato' per qualche giorno - in coincidenza con l'arrivo di Kondogbia - il club nerazzurro è tornato prepotentemente sul centrocampista francese. I dirigenti nerazzurri stanno ormai discutendo solo i dettagli del pagamento con il Marsiglia, segno che l'affare è in dirittura d'arrivo. I francesi dovrebbero essere disposti ad accettare la formula del prestito oneroso a un milione con obbligo di riscatto fissato a 18. Per il giocatore pronto un quadriennale a 2 milioni più bonus.

LIVERPOOL E STOKE SU SHAQIRI

Tenere Mateo Kovacic e vendere Xherdan Shaqiri: è questa l'ultima idea dell'Inter. Sono almeno due le squadre di Premier League interessate allo svizzero: lo Stoke ha in canna un'offerta da 12,5 milioni di euro, ma anche il Liverpool segue da vicino l'esterno d'attacco. La cessione dello svizzero potrebbe consentire a Mancini di trattenere il centrocampista croato.