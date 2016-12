11 agosto 2015 Inter, mercato live: il Wolfsburg stoppa Perisic Il ds dei tedeschi: "Non possono permetterselo". Ufficiale Shaqiri allo Stoke

GIALLO PERISIC: GIA' PRENOTATE LE VISITE MEDICHE?La telenovela Perisic si arricchisce di un nuovo particolare. Secondo il portale Calciomercato.com il croato, nonostante le parole del ds del Wolfsburg, sarebbe molto vicino all'Inter. Tanto vicino, si legge sul sito, che le visite mediche sarebbero già state fissate per il prossimo 18 agosto presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.



SHAQIRI: "ENTUSIASTA PER QUESTA NUOVA ESPERIENZA"Arrivano direttamente dal sito dello Stoke City le prime parole di Xherdan Shaqiri come nuovo giocatore dei Potters. "Sono molto felice e incredibilmente entusiasta di questo trasferimento - ha detto lo svizzero -. Negli ultimi tre giorni ho incontrato persone fantastiche di questo club e ho assistito alla meravigliosa atmosfera del Britannia Stadium nel match di domenica con il Liverpool. Questa esperienza è stata travolgente. Un ringraziamento particolare va al manager, Mark Hughes, all'amministratore delegato, Tony Scholes, e a Mark Cartwright per il lavoro svolto per arrivare al buon esito del mio trasferimento. Darò il meglio per ripagare la loro fiducia. Non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e di fare il mio debutto. E' bello essere finalmente un Potter!".

UFFICIALE: SHAQIRI ALLO STOKE CITYAdesso è ufficiale: Xherdan Shaqiri è un nuovo giocatore dello Stoke City. L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo ufficiale Twitter dei Potters. Il club inglese ha anche confermato le cifre dell'affare: 12 milioni di sterline, quindi circa 17 milioni di euro.

PERISIC SI ALLONTANA: "L'INTER NON HA I SOLDI""L'Inter è interessata, ma non se lo può permettere. Non combacia nulla tra la domanda della dirigenza e l'offerta del club milanese": doccia fredda per l'Inter e le sue ambizioni di prendere Perisic ridimensionate dalle parole di Klaus Allofs il ds del Wolfsburg che ha parlato al portale del quotidiano Kicker. L'Inter ha offerto un prestito con obbligo di riscatto per mettere a bilancio il giocatore nella prossima stagione, ma il Wolfsburg ha respinto questa richiesta.

PREZIOSI: "NO A NAGATOMO. PEROTTI RESTA"Intervistato da FcInternews.it, il presidente del Genoa Preziosi ha chiuso la pista che voleva Nagatomo vicino alla squadra di Gasperini. E, nel frattempo, ha blindato Diego Perotti: "Sì, è vero. Posso confermare che seguivamo l'esterno giapponese, ma non è mai stato raggiunto l'accordo con l'Inter. Adesso il nostro interesse nei suoi confronti non esiste più, non rientra più nei nostri piani. Perotti? Non lo vogliamo vendere, resterà al Genoa al 100%"-.

SI RIAPRE LA PISTA LUCAS LEIVALo stallo nell'operazione Felipe Melo e la contemporanea esclusione di Lucas Leiva dalla rosa del Liverpool nella prima giornata di Premier fanno riaprire la pista che vuole l'Inter sulle tracce del brasiliano dei Reds. Lo scorso gennaio l'Inter era ad un passo dal giocatore, con il quale aveva già l'accordo, ma il prestito non si concretizzò. Ora il Daily Mirror rilancia: Leiva è ai margini della squadra e Rodgers vuole Illarramendi. L'Inter può riprovare a chiedere un prestito.

PER L'ATTACCO C'E' BORINIFuori, ormai da tempo, dal progetto Liverpool, Fabio Borini può tornare in Italia a breve. Sull'attaccante ci sono la Fiorentina e la Lazio, ma ora anche l'Inter ci pensa seriamente, riporta Il Corriere dello Sport.

AFFARE CON LA ROMA PER LJAJICL'operazione con la Roma per un possibile trasferimento di Ranocchia (o D'ambrosio) in giallorosso potrebbe aprire le porte ad Adem Ljajic, dice Tuttosport. Il serbo può essere un jolly importante per Mancini.

GUARIN RIFIUTA L'ARABIA Fredy Guarin rimane in bilico, l'Inter è pronta ad ascoltare eventuali offerte per il centrocampista ma sinora l'unica ricevuta è quella dell'Al Ittihad. "L'unica offerta reale ci è arrivata dall'Arabia ma Fredy ha deciso di rifiutare. Tutto il resto attorno a Guarin è tranquillo, nessun altro lo ha chiesto" ha detto a Calciomercato.com Marcelo Ferreyra, agente del colombiano.

SHAQIRI: FATTA CON LO STOKE. ORA ASSALTO A PERISICXherdan Shaqiri ha sostenuto e superato le visite mediche con lo Stoke City. A questo punto mancano solo la firma e l'annuncio del passaggio dello svizzero dall'Inter al club di Premier League: il giocatore infatti ha accettato la destinazione e si è accordato con lo Stoke. Sul piatto 17 milioni di euro. Ora parte l'assalto a Perisic del Wolfsburg.



IL BOLOGNA RIVUOLE TAIDERSaphir Taider potrebbe tornare al Bologna. Il centrocampista dell'Inter, che piace a diversi club europei, vorrebbe tornare in Emilia. I rossoblù puntano molto sulla volontà del giocatore.

SONDAGGIO PER ROLANDO BIANCHIL'Inter è alla ricerca di un vice Icardi. Uno dei profili esaminati è quello di Rolando Bianchi, che ha appena risolto consensualmente il suo contratto con il Bologna ed è dunque svincolato: "Ora sono sulle sue tracce ci sono quattro-cinque club, italiani di Serie A e di Serie B ma anche stranieri - ha detto Riccardo Bianchi, fratello-agente del centravanti classe '83, ai microfoni di Interlive.it - Adesso Rolando si è preso due giorni di riflessioni prima di decidere sul suo futuro". La destinazione nerazzurra sarebbe molto gradita per l'attaccante, i dirigenti nerazzurri hanno avviato i contatti.

RANOCCHIA PIACE ALLA ROMALa Roma adesso cerca un difensore centrale. Ci sono stati dei sondaggi con l'Inter per Andrea Ranocchia. Il capitano nerazzurro ha una valutazione di 15 milioni di euro.

MANCINI SOGNA KEITAA Keita non è andata giù la panchina nella Supercoppa contro la Juventus e ha chiesto la cessione a Claudio Lotito. L'attaccante piace al Torino, alla ricerca di un attaccante, ma su di lui c'è da tempo l'Inter. Roberto Mancini lo aveva già richiesto: in corso Vittorio Emanuele attendono l'evolversi della vicenda prima di agire.

SONDAGGI PER COENTRAOSecondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe Coentrao l'alternativa a Criscito e Clichy per la fascia. Il portoghese non è felice al Real Madrid, tanto che si era parlato di un suo ritorno al Benfica, ma nelle ultime ore i nerazzurri avrebbero fatto un sondaggio per il prestito.

SHAQIRI-STOKE, A GIORNI LA FIRMALa visita di Shaqiri al match dello Stoke City sarebbe il preludio alla firma dell'interista sul contratto che lo legherebbe al club di Premier League. Domani o martedì potrebbe già arrivare l'intesa definitiva.