5 luglio 2015 Inter, mercato live: il Wolfsburg non molla Perisic I nerazzurri offrono il prestito biennale con obbligo di riscatto per un totale di 15 milioni. Ma i tedeschi vogliono tutto e subito

LO STOKE INSISTE PER SHAQIRILo Stoke non molla la presa su Xherdan Shaqiri. Secondo quanto riportato da FCInterNews, il club allenato da Mark Hughes tenterà lo svizzero offrendogli l'opportunità di rilanciarsi in vista di un ritorno in Champions League. L'ex Bayern potrà infatti utilizzare il Britannia Stadium come trampolino di lancio e se riesce a riaffermarsi con la maglia dei Potters gli verrà data la possibilità di liberarsi per un top club che disputi la massima competizione europea. Questa l'ultima idea della società di Peter Coates, che aveva già offerto al numero 91 nerazzurro uno stipendio da 60mila sterline a settimana, equivalenti a 4,4 milioni di euro netti a stagione, ingaggio che lo renderebbe il calciatore più pagato nella rosa degli inglesi.

IL GALA NON CONVOCA MELO PER IL RITIROFelipe Melo, centrocampista inseguito con insistenza dall'Inter, non è stato convocato dal Galatasaray per il ritiro precampionato in Austria che inizierà lunedì. Al momento sono sconosciute le motivazioni della scelta; non si sa se il giocatore abbia beneficiato di ulteriori giorni di vacanza, oppure se è sul mercato ed in procinto di essere ceduto.

L'INTER PENSA A MOUTINHOL'Inter starebbe pensando di strappare al Monaco un altro giocatore, dopo Kondogbia. Secondo le informazioni riportate dal Journal du Dimanche, infatti, il club nerazzurro avrebbe presentato un'offerta importate per Joao Moutinho. Sul giocatore c'è anche l'interesse dello Zenit.

LO SCHALKE INSISTE PER NAGATOMOLo Schalke 04 insiste per Nagatomo. Il giapponese, che ritroverebbe a Gelsenkirchen il connazionale Atsuto Uchida, sarebbe però un'idea anche del Borussia Dortmund.

SUAREZ HA DECISO: VUOLE L'INTERMario Suarez vuole l'Inter ma l'Inter, adesso, prende tempo. Il centrocampista ha deciso di lasciare l'Atletico Madrid ed è pronto ad accettare la corte dei nerazzurri che, però, prima di provare a chiudere per Suarez hanno bisogno di cedere. L'affare non è quindi imminente

PERISIC, IL WOLFSBURG NON MOLLAC'è l'offerta ed è un'offerta importante. Ma c'è anche la resistenza, ferma, del Wolfsburg. I tedeschi non mollano Perisic. O meglio, lo mollerebbero anche ma, al momento, non hanno intenzione di accettare il pagamento, di fatto in due tranche - 2 per il prestito + 13 di riscatto e 2 di eventuale bonus -, offerto dall'Inter per il giocatore. Fumata grigia, quindi, fin qui, con il Wolfsburg che vuole tutto e subito.

PERISIC: PRESTITO BIENNALE E RISCATTO A 13Nonostante il muro alzato dal Wolfsburg, l'Inter ha ufficialmente fatto un'offerta per Ivan Perisic. Per l'esterno croato i nerazzurri hanno proposto un prestito biennale con diritto di riscatto a 13 milioni di euro. Riscatto che diventerebbe obbligatorio dopo un determinato numero di presenze, più un bonus di 2 milioni.

GALA SU MEDEL? "ASSOLUTAMENTE NO"Il Galatasaray sonda Medel, ma trova il muro del procuratore del calciatore, che ferma sul nascere ogni voce. Se infatti il club turco sembrava interessato ad avanzare un'offerta per il centrocampista cileno dell'Inter, ecco che Fernando Felicevich, intervistato da fcinternews.it chiarisce la situazione: "Ci sono zero possibilità che Medel vada al Galatasaray, resta all'Inter al 100%. Non c'è stato nulla di concreto, resta e basta".

IL WOLFSBURG BLINDA PERISICIn un'intervista alla rivista tedesca Kicker il direttore sportivo del Wolfsburg Klaus Afflos ha raffreddato la pista che vuole l'Inter vicina all'ala croata: "I nerazzurri non sono gli unici a seguire il nostro giocatore. Noi comunque non abbiamo intenzione di cederlo, e comunque non sarebbe economico per l'Inter acquistarlo". Il Wolfsburg potrebbe proporre un prolungamento di contratto a Perisic, in scadenza 2017.

TORINO E GENOA SU JONATHANTorino e Genoa vogliono Jonathan, che si è appena svincolato dall'Inter dopo 4 stagioni. Il brasiliano è reduce da un brutto infortunio al ginocchio sinistro costringendo a restare fuori per molto tempo.

DUDA, AFFARE FATTODuda sarà un giocatore dell'Inter. E' quanto scrive il quotidiano slovacco Sport: accordo raggiunto sulla base di sei milioni di euro con il Legia Varsavia. La firma del contratto potrebbe arrivare già domani, dopo le visite mediche che Duda dovrebbe effettuare in Italia dopo la fine del ritiro del Legia in Austria. "Sono contento dell'accordo tra i club, per me si prospetta ora una grande sfida. Voglio resistere alla grande concorrenza che incontrerò, sarà per me uno stimolo per migliorare. Al Legia ho avuto una grande opportunità, ho sempre sentito l'appoggio della società. Sarò loro eternamente grato", le parole del 20enne.

ANCHE L'ATLETICO SU SHAQIRISecondo il Mundo Deportivo anche l'Atletico Madrid è sulle tracce di Xherdan Shaqiri. Lo svizzero avrebbe il profilo giusto per sostituire Arda Turan, in partenza. Tra l'Atletico e l'Inter i rapporti sono ottimi, come dimostra l'affare Miranda. L'interessamento dei nerazzurri per Mario Suarez potrebbe aprire una strada nuova per il mercato sulla tratta Milano-Madrid, con Shaqiri più propenso ad accettare l'Atletico piuttosto che lo Stoke.

LAMELA-SHAQIRI, PAZZA IDEASe falliranno le trattative per Jovetic e Salah (sono entrambi extracomunitari e ne può arrivare solo uno, essendo già arrivato Miranda), si pensa a uno scambio clamoroso. Shaqiri al Tottenham e Lamela all'Inter. Per ora è solo una pazza idea.

PUO' ESSERE IL GIORNO DI JOVETICGiorno importante in casa Inter. Erick Thohir è volato a Londra e si parla di una trattativa sia per Salah con il Chelsea sia per Jovetic con il Manchester City. La pista per l'egiziano, però, si è complicata con i problemi che il giocatore ha con la Fiorentina. Con Jovetic, invece, c'è un accordo di massima a 3,5 milioni a stagione. I Citizens per cederlo vogliono 20 milioni.

BOTTA VA AL PACHUCAAltra cessione in casa Inter. Ruben Botta, dopo il prestito al Chievo, si è trasferito al Pachuca. Il club di corso Vittorio Emanuele incassa 2 milioni di euro.