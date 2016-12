2 agosto 2015 Inter, mercato live: Il giorno di Felipe Melo Ma il tecnico frena: "Per ora nessun accordo"

MANCINI: "VOGLIO MELO MA NON CEDIAMO MEDEL"Prima di Galatasaray-Inter Roberto Mancini ha parlato di mercato: "E' vero, voglio Felipe Melo - ha ammesso -, ma non sono disposto a cedere Medel. Vedremo cosa succederà con Felipe"

IL BARI STA CHIUDENDO PER CAMARADopo aver preso in prestito Geroge Puscas, il Bari sta chiudendo per un altro giocatore dell'Inter. Si tratta di Gaston Camara, che a giorni potrebbe sbarcare in Puglia.

HAMZAOGLU: "MELO E' UN NOSTRO GIOCATORE"Hamza Hamzaoglu, allenatore del Galatasaray, ha frenato sulla trattativa Inter-Felipe Melo, come ha riportato il portale turco Milliyet. "Melo è un nostro giocatore. Siamo soddisfatti di lui e di quello che ha fatto per noi, ha dato il suo contributo in campionato e anche in Champions League. Mi ha detto che in questo momento desidera una nuova sfida, qualcosa di stimolante, ma non c'è nessun accordo con l'Inter. Melo merita di essere felice, ma staremo a vedere cosa succederà".

IL GIORNO DI FELIPE MELODopo l'amichevole di stasera in casa del Galatasaray, l'Inter incontrerà i dirigenti turchi per definire i dettagli dell'operazione Felipe Melo. Poi bisognerà assolutamente cedere. E in Turchia finirà Nagatomo.

KEHRER ORMAI E' DELL'INTERThilo Kehrer è ormai un giocatore dell'Inter. Il giocatore si sta allenando a Stoccarda da solo in attesa di una chiamata dai nerazzurri che vogliono completare il tesseramento senza far indispettire lo Schalke.

AGENTE CALLEJON: "CREDO RESTERA' A NAPOLI""L'Inter? Non c'è nulla di vero, sono solamente voci che non trovano conferma. Quindi escludo che il giocatore possa trasferirsi a Milano". Parola di Manuel Garcia Quillon, agente dell'esterno spagnolo, a FcInterNews. "Resterà al Napoli? Penso proprio di sì".

AS: IL GALATASARAY INSISTE PER MEDELIl Galatasaray non molla la presa su Medel. Secondo quanto riporta As, i turchi potrebbero completare lo scambio con Felipe Melo aggiungendo un conguaglio di 3 milioni di euro.

SHAQIRI, D'AMBROSIO E NAGATOMO NON CONVOCATII convocati di Roberto Mancini per l'amichevole con il Galatasaray indirizzano il mercato nerazzurro. Non voleranno infatti in Turchia: Marco Andreolli, Danilo D'Ambrosio, Yuto Nagatomo, Ezequiel Schelotto, Xherdan Shaqiri e Saphir Taider, che si alleneranno invece a Riscone di Brunico per la seconda parte del ritiro insieme a Gary Medel. Se il cileno è a Riscone per riprendere la preparazione, i sei non convocati da Mancini sono i calciatori in uscita o comunque coinvolti in trattative di mercato.

LONGO AL FROSINONEL'attaccante Samuele Longo, classe 1992, va in prestito al Frosinone, mentre Puscas è andato al Bari, in serie B.