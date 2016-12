Inter, mercato live: il Gala scarica Melo: "Non ci è più utile"

MARTEDI' 4 AGOSTO

MIRANDA, GIALLO SUL PAGAMENTO

Un tweet di Antonio Ruiz, giornalista spagnolo di Cadena Cope, apre un piccolo giallo sul passaggio di Joao Miranda dall'Atletico Madrid all'Inter. "L'Atletico Madrid può riprendersi Miranda se l'Inter non versa un pagamento programmato per questa estate e che i nerazzurri vorrebbero saldare a novembre". Miranda è arrivato all'Inter in prestito oneroso (3 milioni) con obbligo di riscatto. In realtà si dovrebbe trattare solo di un piccolo ritardo su un pagamento già avvenuto.

PRES. GALATASARAY: "VOGLIAMO MEDEL"

Anche il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, ha parlato del futuro di Felipe Melo. "Al momento non è ancora chiaro e definito cosa stia succedendo. Abbiamo lasciato al brasiliano un paio di giorni per decidere. Noi vogliamo che le cose vadano per il verso giusto e per questo vogliamo Medel dall'Inter. Stiamo continuando a parlare della situazione perché vogliamo dei giocatori di alto livello in rosa".

LO SCHALKE SI RITIRA PER D'AMBROSIO

Sorpresa: lo Schalke si tira fuori dall'asta per Danilo D'Ambrosio, seguito anche da Napoli e West Ham. Il dt del club di Gelsenkirchen, Horst Heldt, dalla Germania avrebbe infatti escluso un'offerta per il terzino.

TECNICO GALA: "MELO NON E' PIU' UTILE"

Felipe Melo è sempre più vicino all'Inter. A conferma arrivano le parole dell'allenatore del Galatasaray. "Felipe Melo non è più utile al Galatasaray, la sua scelta non è cambiata - ha spiegato al giornale turco Aksam - perché è lui a non voler rimanere".

IL TOTTENHAM SU GUARIN

Secondo l'emittente radiofonica britannica TalkSPORT, il Tottenham a ridosso della chiusura del mercato potrebbero fare un'offerta all'Inter per Guarin. Il colombiano ha già rifiutato una proposta del Fenerbahce.

SI INSISTE PER FELIPE MELO

Secondo quanto riporta Ntvspor, continuano i contatti tra l'Inter e il Galatasaray per Felipe Melo. I nerazzurri non hanno accettato di cedere Medel, ma hanno proposto diversi giocatori: Taider, Juan Jesus, Dodò e Nagatomo. Il Galatasaray ha preso tempo e sta riflettendo sull'offerta. Se andrà bene, il tutto sarà chiuso entro la fine della settimana.

CONCORRENZA PER PERISIC

Non è facile arrivare a Perisic del Wolfsburg. La trattativa si è arenata e adesso sul giocatore è piombato lo Schalke. I tedeschi hanno praticamente ceduto Boateng allo Sporting Lisbona (oggi sono previste firma e ufficialità) e ora possono pensare all'esterno che tanto piace a Roberto Mancini.

LUNEDI' 3 AGOSTO

LONGO AL FROSINONE

L'attaccante Samuele Longo, 23 anni, passa dall'Inter al Frosinone in prestito. Rientrato dalla Turchia con la squadra nerazzurra, il giocatore ha raggiunto Roma, da dove, dopo le rituali visite mediche, martedì raggiungerà i compagni all'aeroporto di Fiumicino, diretti a Tirana per un triangolare.

SCHALKE: CARTA BOATENG PER SHAQIRI

Lo Schalke non molla la presa su Xherdan Shaqiri. La carta per arrivare allo svizzero dell'Inter e risuperare la concorrenza del Borussia Dortmund potrebbe essere Kevin Prince Boateng, ormai a un passo dallo Sportling Lisbona. Concluso l'accordo per il ghanese, lo Schalke tornerebbe a parlare con l'Inter.

ANCHE IL TOTTENHAM SU GUARIN

Non c'è solo la Juventus sulle tracce di Fredy Guarin. Secondo TalkSPort, anche il Tottenham sarebbe interessato al giocatore dell'Inter, per cui potrebbe arrivare un'offerta importante anche nelle ultime battute del mercato.

DALLA TURCHIA: PER FELIPE MELO OFFERTI QUATTRO GIOCATORI

Dalla Turchia arriva un aggiornamento sulla trattativa per portare Felipe Melo all'Inter. Secondo Ntvspor il club nerazzurro avrebbe proposto al Galatasaray Taider, Juan Jesus, Dodò e Nagatomo in cambio del brasiliano e i turchi starebbero valutando l'ultima offerta. L'operazione potrebbe chiudersi in settimana.

STALLO PER FELIPE MELO

Ci sarà oggi l'ultimo contatto tra l'Inter e il Galatasary per Felipe Melo. Ma la trattativa per lo scambio con Nagatomo è in stallo. La Gazzetta dello Sport spiega che il club turco preferirebbe Gary Medel al posto del giapponese.

ANCHE JUAN JESUS IN TURCHIA

Una visita a sorpresa nel quartier generale dell’Inter ieri a Istanbul. Come scritto dalla testata turca Takvim e riportato da FCInterNews, infatti, ieri il direttore sportivo del Fenerbahce Giuliano Terraneo ha incontrato il ds nerazzurro Piero Ausilio chiedendo ufficialmente il cartellino del difensore Juan Jesus. All’incontro ha partecipato anche il tecnico Roberto Mancini. Nonostante il pressing del dirigente del club turco, però, alcune fonti vicine al club spiegano come allo stato attuale sia difficile che i nerazzurri diano l’assenso alla cessione del centrale.