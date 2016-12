13 luglio 2015 Inter, mercato live: il ds del Wolfsburg blocca Perisic Allofs a Kicker: "Non abbiamo bisogno di vendere i nostri giocatori"

SHAQIRI HA DETTO SI' ALLO SCHALKEShaqiri avrebbe accettato la corte dello Schalke, destinazione gradita dallo svizzero. La palla passa adesso ai due club, con l'Inter disposta a chiudere per 15 milioni.

IL GALA VUOLE MEDEL PER MELO"L'Inter ci ha proposto un paio di giocatori - ha detto l'allenatore del Galatasaray Hamza Hamzaoglu, ai microfoni del portale turco 'Ajanshaber' - Nel caso io avrei voluto anche Gary Medel, mentre i nomi da loro segnalati non fanno al caso nostro. Se non dovessimo operare scambi con i nerazzurri, nel contratto di Melo è stabilito un prezzo che ci possa permettere di rientrare dai costi, visto che non possiamo lasciarlo partire gratis".

MELO: "CON MANCINI STIMA RECIPROCA"Intervistato da FcInterNews, Felipe Melo ha fatto il punto sulla sua situazione: "Il Cruzeiro? Sono discorsi prematuri, al momento non posso sbilanciarmi. Sono argomenti che dovrebbero trattare i miei procuratori. Non so se andrò al Cruzeiro o meno, l'unica cosa sicura è che al momento sono ancora un giocatore del Galatasaray. Sono ancora in vacanza e mi sto godendo questi giorni. Mancini? Sì, è vero che mi stima. Anche io stimo molto il mister, ma veramente non so se l'Inter sarà la mia prossima destinazione. Solo Dio conosce il mio futuro, non posso dire di più. Ripeto, vedremo nei prossimi giorni, ma al momento sono un giocatore del Galatasaray".

DS WOLFSBURG: "NON VENDIAMO PERISIC"Il ds del Wolfsburg, Allofs, a Kicker: "Noi non abbiamo bisogno di vendere i nostri giocatori. Per ora la volontà di concludere il rapporto fra il Wolfsburg e Perisic è unilaterale (è il giocatore che vuole andare all'Inter, ndr). L'Inter sicuramente farà qualche nuova mossa per Perisic, ma noi non abbiamo bisogno di vendere i nostri giocatori".

VIDIC PIACE ALL'EVERTONUno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter è Nemanja Vidic. Il rapporto con Mancini non è mai decollato e il Daily Star rilancia l'ipotesi di un ritorno in Premier League. Secondo il tabloid è arrivata un'offerta dell'Everton per il centrale serbo.

AG. PERISIC: "INTER? AFFARE PER TUTTI"L'agente di Ivan Perisic, Tonci Martic, è tornato a parlare della trattativa con l'Inter, questa volta alla Bild: "Abbiamo ricevuto un'offerta fantastica, se l'Inter trova l'accordo col Wolfsburg può partire. Mancini lo vuole a tutti i costi e questo a Perisic fa piacere. Parleremo con Klaus Allofs, rispettiamo il Wolfsburg e non so se lo lasceranno partire. Credo però che potrebbe essere un buon affare per tutti".

SALAH, L'INTER SI DEFILA E ASPETTA IL SI' DEL CITY PER JOVETICNel giorno in cui la Fiorentina ha atteso, invano, Mohamed Salah in ritiro, l'Inter pare defilarsi. I nerazzurri fanno sapere di non voler entrare nella discussione tra l'egiziano e la Fiorentina, chiamandosi fuori da ogni "grana" tra giocatore, viola e Chelsea. A questo punto è quasi certo che se il City dovesse accettare la formula proposta per Jovetic, l'Inter chiuderà per il montenegrino dicendo addio a Salah.

PERISIC NON VA IN RITIRO E ASPETTA MANCINISul fronte Perisic la notizia positiva per l'Inter è che il giocatore non è andato in ritiro con il Wolfsburg, dove sono arrivati gli altri nazionali. "Motivi personali", ha fatto sapere il club tedesco, ma il dubbio che il croato voglia allontanarsi, direzione Milano, c'è ed è forte.

SHAQIRI: OFFERTA DELL'EVERTONSi è iscritto anche l'Everton nella corsa a Xherdan Shaqiri. Per lo svizzero messi sul piatto 17 milioni di euro. Ora la palla passa all'Inter che dovrà valutare le diverse offerte pervenute.

AUSILIO: "IBRA NON COMPATIBILE CON NOSTRI PROGRAMMI"L'Inter si tira fuori dalla corsa a Ibrahimovic e lo fa attraverso le parole di Piero Ausilio. Il ds nerazzurro ha infatti spiegato a Inter Channel: "Ibra non si discute, ma non è una situazione compatibile a livello economico con i nostri programmi e le nostre idee"

AG. F. MELO: "ENTRO 48 ORE AL CRUZEIRO"Niente Inter per Felipe Melo. L'agente del brasiliano chiude le porte ai nerazzurri parlando a FcInterNews: "L'Inter? Per il momento non ci sono novità e nessuno mi ha contattato nelle ultime ore per parlare e discutere del passaggio di Felipe a Milano - ha spiegato José Rodriguez -. Ora la situazione sta notevolmente cambiando e noi stiamo per chiudere con un'altra società". E ancora: "Sappiamo benissimo che Mancini stima tantissimo il giocatore, e viceversa, ma probabilmente ci sono state visioni e valutazioni differenti all'interno del club. Il mister avrebbe gradito l'arrivo di Felipe, mentre altri membri della società spingevano per altri profili. Posso tranquillamente dire che la trattativa con il Cruzeiro si sta ormai concludendo. Contiamo di definire tutto nel giro di pochi giorni: tra lunedì e martedì potrebbe essere già ufficiale il passaggio del giocatore al 'Mineirão'".

JOVETIC, BALLANO TRE MILIONIMentre tiene calda la pista Salah, l'Inter tiene viva la trattativa con il City per Jovetic. Al momento la distanza tra domanda e offerta è di tre milioni: i Citizens chiedono 18 milioni, i nerazzurri non vorrebbero andare oltre quota 17 (2 di prestito oneroso e 15 per il riscatto). La distanza non è incolmabile, ma l'affare entrerà nel vivo solamente nel caso in cui diventi effettivamente impossibile la rincorsa all'egiziano conteso tra Chelsea e Fiorentina.

GUARIN AL GALATASARAY: 6 MLN PIU' MELOFredy Guarin è a un passo dal Galatasaray. La trattativa è sul punto di andare in porto per 6 milioni di euro e il cartellino di Felipe Melo, centrale di centrocampo a lungo inseguito da Roberto Mancini.

MANCINI: "SHAQIRI E SANTON? QUALCUNO VA CEDUTO"Roberto Mancini non ha usato mezze parole per far capire quale sarà il destino di Shaqiri e Santon. "Santon è un bravissimo ragazzo, crediamo sia in lui sia in Shaqiri. Ma per forza di cose qualcuno dovrà andare via. Non vogliamo tenere qualcuno che non potrà mai giocare perché finirà fuori dalla lista", ha detto l'allenatore dell'Inter.

MANCINI: "SALAH? SE FOSSE SUL MERCATO..."Roberto Mancini ha fatto il punto su Salah. "Salah o Jovetic? Su Salah ho scherzato, ma non si sa bene di chi è. Non abbiamo mai parlato con lui, se fosse sul mercato ci potrebbe interessare, ma ora è difficile dirlo. Ci sono dei giocatori che ci interessano, ma sono di altre squadre e non è mai facile", ha detto l'allenatore dell'Inter.

AGENTE J. JESUS: "SPARTAK E WOLFSBURG IPOTESI INESISTENTI"Ai microfoni di SportMediaset, l'agente di Juan Jesus, Roberto Calenda, ha fatto il punto della situazione sul suo assistito: "Juan Jesus ha già superato le 100 presenze con la maglia dell'Inter, un record per uno della sua età, ha 24 anni, è nel giro della nazionale brasiliana ed è uno dei più anziani in questa Inter. Ha voglia di rivincita dopo un anno passato tra alti e bassi come tutta la squadra. È innamorato della sua società e vuole conquistare sul campo trofei e onori. Non capisco perché qualcuno abbia interesse a parlare di ipotesi inesistenti come Spartak Mosca o Wolfsburg. Forse qualche agente che non riesce a completare il suo lavoro e cerca di mettere in mezzo altre persone. Lasciate lavorare Juan senza questi tristi tentativi di destabilizzazione".

SHAQIRI, NIENTE AMICHEVOLE: CESSIONE VICINANon c'è Xherdan Shaqiri tra i giocatori impegnati nella prima amichevole stagionale a Riscone di Brunico. La cessione dello svizzero è sempre più probabile

AGENTE VIDIC: "QATAR? VOCI NON VERE"Silvano Martina, agente di Nemanja Vidic, smentisce categoricamente che il difensore serbo giocherà in Qatar. "Non so nemmeno chi abbia messo in giro questi rumors, non capisco quando vengono avanzate questo tipo di voci - ha detto a FcInterNews - Se rimane? Noi siamo tranquilli, dovreste chiedere alla società".