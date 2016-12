10 luglio 2015 Inter, mercato live: Handanovic, rinnovo vicino Biabiany firma fino al 2019. Niente Stoke City per Shaqiri

LO STOKE CITY MOLLA SHAQIRINiente Stoke City per Xherdan Shaqiri. Il club inglese si è infatti ritirato dalla trattativa per il giocatore dell'Inter. Secondo quanto riferisce il Telegraph, su decisione del tecnico Mark Hughes, i Potters avrebbero deciso di mollare la presa dopo che lo svizzero non ha risposto all'offerta nei tempi stabiliti.

BIABIANY FIRMA FINO AL 2019Dopo la stagione ai box per problemi di cuore, Jonathan Biabiany - svincolatosi dal Parma - ha firmato un contratto di quattro anni con l'Inter, squadra con la quale vinse il Mondiale per Club nel 2010. Ora resta da vedere se Mancini deciderà di tenerlo in rosa o se si andrà verso un prestito.

HANDANOVIC: "CONTENTO DI RIMANERE"In un'intervista a Inter Channel Samir Handanovic ha rassicurato i tifosi sul proprio futuro: "Quando ci sono dei contratti in ballo ognuno fa la sua parte: comunque dico che siamo molto vicini all'accordo perché io rimanga qui, sono contento di questo".

STRISCIONE PRO KOVACIC E SANTONPresa di posizione dei tifosi nerazzurri, che hanno esposto uno striscione nel ritiro di Riscone di Brunico: "Kovacic e Santon non si toccano", l'esplicito messaggio recapitato alla dirigenza nerazzurra. I fans dell'Inter non vogliono vedere i due giocatori lontano da San Siro. Pronta la risposta di Santon, che su Facebook ha dimostrato di apprezzare: "Grazie per il vostro affetto!".

ZUKANOVIC VERSO LA SAMP. FERRERO: "L'HO PRESO"Il presidente della Sampdoria Ferrero, intervenuto alla presentazione del suo libro, ha parlato del calciomercato: "Ho preso Zukanovic". Il bosniaco del Chievo, a lungo ad un passo dall'Inter, sembra essere quindi destinato ai blucerchiati, anche se il terzino preferirebbe la destinazione nerazzurra.

AG. SHAQIRI: "E' UN GIOCATORE DELL'INTER"Xherdan Shaqiri sta per trasferirsi allo Schalke 04, ma il fratello agente punta i piedi: "Non posso e non voglio dire nulla al momento. C'è solo una cosa da dire e cioè che lui al momento è un giocatore dell'Inter. Tutto il resto si vedrà. Prendere la miglior decisione? Forse non dovrà essere presa nemmeno una decisione per cui non c'è nulla da dire o da raccontare".

RICHARDS: "SONO STATO VICINO ALL'INTER"Rientrato in Inghilterra dove vestirà la maglia dell'Aston Villa dopo una stagione poco esaltante alla Fiorentina, Micah Richards ha rivelato di essere stato vicino all'Inter: "Ho parlato con l'Inter e con Mancini. Hanno cercato di acquistarmi a gennaio, ma la trattativa non è andata in porto. Ho parlato con lui anche dopo, ma volevo tornare in Inghilterra".

E' FATTA PER JOVETICSiamo ai dettagli, Stevan Jovetic è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Inter. I nerazzurri, forti dell'accordo con il montenegrino, hanno raggiunto un'intesa di massima con il Manchester City per 20 milioni di euro. Ora ci sono da definire le modalità di pagamento, ma non l'affare non sembra più in pericolo. Mollata la presa su Salah.

IL NANTES VUOLE PUSCASSirene francesi per Puscas, il giovane attaccante romeno dell'Inter. Su di lui c'è il Nantes che ha già chiesto informazioni sull'attaccante classe 1996. Il club di corso Vittorio Emanuele attende un'offerta a breve.

RIALLACCIATI I CONTATTI CON L'ATLETICO PER MARIO SUAREZI nerazzurri hanno riallacciato nelle ultime ore i contatti con l'Atletico Madrid per portare a Milano Mario Suarez.

SHAQIRI VERSO LO SCHALKE APRE PER PERISICL'Inter è a un passo dal chiudere per Perisic dal Wolfsburg. Shaqiri, infatti, sembra intenzionato ad accettare la proposta dello Schalke 04, facendo incassare ai nerazzurri i soldi necessari per il centrocampista croato.

POZZO: "SANTON, NIENTE WATFORD. CI PIACE TAIDER"Davide Santon resterà all'Inter o, perlomeno, non andrà al Watford. Parola di Gino Pozzo, patron della squadra inglese, che a fcinternews.it ha spiegato le strategie del club neopromosso: "La trattativa per Santon è ferma e non ci sono margini per andare avanti. Il ragazzo non è entusiasta di venire da noi, anche se gli abbiamo dato molto tempo per pensare. Peccato perché c'era l'accordo su tutto, ma Santon non vuole lasciare l'Inter". Poi apre la pista Taider: il centrocampista algerino non è stato riscattato dal Sassuolo ed è sulla lista dei partenti: "Non c'è ancora una trattativa, per ora è solo un'ipotesi".