11 luglio 2015 Inter, mercato live: Guarin verso il Galatasaray per Melo e 6 milioni Shaqiri non ha giocato lʼamichevole ed è sempre più vicino allo Schalke. Rinviato lʼincontro con il Wolfsburg per Perisic, ma lʼagente è ottimista

GUARIN AL GALATASARAY: 6 MLN PIU' MELOFredy Guarin è a un passo dal Galatasaray. La trattativa è sul punto di andare in porto per 6 milioni di euro e il cartellino di Felipe Melo, centrale di centrocampo a lungo inseguito da Roberto Mancini.

MANCINI: "SHAQIRI E SANTON? QUALCUNO VA CEDUTO"Roberto Mancini non ha usato mezze parole per far capire quale sarà il destino di Shaqiri e Santon. "Santon è un bravissimo ragazzo, crediamo sia in lui sia in Shaqiri. Ma per forza di cose qualcuno dovrà andare via. Non vogliamo tenere qualcuno che non potrà mai giocare perché finirà fuori dalla lista", ha detto l'allenatore dell'Inter.

MANCINI: "SALAH? SE FOSSE SUL MERCATO..."Roberto Mancini ha fatto il punto su Salah. "Salah o Jovetic? Su Salah ho scherzato, ma non si sa bene di chi è. Non abbiamo mai parlato con lui, se fosse sul mercato ci potrebbe interessare, ma ora è difficile dirlo. Ci sono dei giocatori che ci interessano, ma sono di altre squadre e non è mai facile", ha detto l'allenatore dell'Inter.

AGENTE J. JESUS: "SPARTAK E WOLFSBURG IPOTESI INESISTENTI"Ai microfoni di SportMediaset, l'agente di Juan Jesus, Roberto Calenda, ha fatto il punto della situazione sul suo assistito: "Juan Jesus ha già superato le 100 presenze con la maglia dell'Inter, un record per uno della sua età, ha 24 anni, è nel giro della nazionale brasiliana ed è uno dei più anziani in questa Inter. Ha voglia di rivincita dopo un anno passato tra alti e bassi come tutta la squadra. È innamorato della sua società e vuole conquistare sul campo trofei e onori. Non capisco perché qualcuno abbia interesse a parlare di ipotesi inesistenti come Spartak Mosca o Wolfsburg. Forse qualche agente che non riesce a completare il suo lavoro e cerca di mettere in mezzo altre persone. Lasciate lavorare Juan senza questi tristi tentativi di destabilizzazione".

SHAQIRI, NIENTE AMICHEVOLE: CESSIONE VICINANon c'è Xherdan Shaqiri tra i giocatori impegnati nella prima amichevole stagionale a Riscone di Brunico. La cessione dello svizzero è sempre più probabile

AGENTE VIDIC: "QATAR? VOCI NON VERE"Silvano Martina, agente di Nemanja Vidic, smentisce categoricamente che il difensore serbo giocherà in Qatar. "Non so nemmeno chi abbia messo in giro questi rumors, non capisco quando vengono avanzate questo tipo di voci - ha detto a FcInterNews - Se rimane? Noi siamo tranquilli, dovreste chiedere alla società".

PERISIC, L'AGENTE: "INCONTRO RINVIATO, SERVE PAZIENZA..."Proseguono i contatti tra Inter e Wolfsburg per Perisic, ogni giorno più vicino a vestire la maglia nerazzurra. Tonci Martic, agente del croato, fa il punto sull'affare: "Oggi non ci sarà alcun incontro, è stato rimandato - dice a fcinter1908.it -. Le due società in ogni caso sono continuamente in contatto e stanno trattando, ma non posso dire altro. Serve solo pazienza, vedremo se riusciranno a trovare un accordo...".

LIVERPOOL: IDEA MEDELSecondo quanto riferito dal quotidiano cileno La Tercera, il Liverpool pensa a Medel per sostituire Gerrard. Sul centrocampista c'è anche il Galatasaray.

SHAQIRI SBLOCCA PERISICCi siamo: Perisic sta per diventare un giocatore dell'Inter. Lo scrive il quotidiano croato Vecernji che, nel suo magazine Max, spara in copertina l'attaccante che Mancini vuole a tutti i costi. L'operazione sarebbe a un passo dalla chiusura e i nerazzurri sarebbero pronti a versare nelle casse del Wolfsburg 20 milioni di euro. La trattativa si è sbloccata grazie a Shaqiri, che ha accettato la destinazione Schalke liberando l'Inter dal riscatto fissato a gennaio con il Bayern a quota 18 milioni.

LO STOKE CITY MOLLA SHAQIRINiente Stoke City per Xherdan Shaqiri. Il club inglese si è infatti ritirato dalla trattativa per il giocatore dell'Inter. Secondo quanto riferisce il Telegraph, su decisione del tecnico Mark Hughes, i Potters avrebbero deciso di mollare la presa dopo che lo svizzero non ha risposto all'offerta nei tempi stabiliti.

BIABIANY FIRMA FINO AL 2019Dopo la stagione ai box per problemi di cuore, Jonathan Biabiany - svincolatosi dal Parma - ha firmato un contratto di quattro anni con l'Inter, squadra con la quale vinse il Mondiale per Club nel 2010. Ora resta da vedere se Mancini deciderà di tenerlo in rosa o se si andrà verso un prestito.

HANDANOVIC: "CONTENTO DI RIMANERE"In un'intervista a Inter Channel Samir Handanovic ha rassicurato i tifosi sul proprio futuro: "Quando ci sono dei contratti in ballo ognuno fa la sua parte: comunque dico che siamo molto vicini all'accordo perché io rimanga qui, sono contento di questo".

STRISCIONE PRO KOVACIC E SANTONPresa di posizione dei tifosi nerazzurri, che hanno esposto uno striscione nel ritiro di Riscone di Brunico: "Kovacic e Santon non si toccano", l'esplicito messaggio recapitato alla dirigenza nerazzurra. I fans dell'Inter non vogliono vedere i due giocatori lontano da San Siro. Pronta la risposta di Santon, che su Facebook ha dimostrato di apprezzare: "Grazie per il vostro affetto!".

ZUKANOVIC VERSO LA SAMP. FERRERO: "L'HO PRESO"Il presidente della Sampdoria Ferrero, intervenuto alla presentazione del suo libro, ha parlato del calciomercato: "Ho preso Zukanovic". Il bosniaco del Chievo, a lungo ad un passo dall'Inter, sembra essere quindi destinato ai blucerchiati, anche se il terzino preferirebbe la destinazione nerazzurra.

AG. SHAQIRI: "E' UN GIOCATORE DELL'INTER"Xherdan Shaqiri sta per trasferirsi allo Schalke 04, ma il fratello agente punta i piedi: "Non posso e non voglio dire nulla al momento. C'è solo una cosa da dire e cioè che lui al momento è un giocatore dell'Inter. Tutto il resto si vedrà. Prendere la miglior decisione? Forse non dovrà essere presa nemmeno una decisione per cui non c'è nulla da dire o da raccontare".

RICHARDS: "SONO STATO VICINO ALL'INTER"Rientrato in Inghilterra dove vestirà la maglia dell'Aston Villa dopo una stagione poco esaltante alla Fiorentina, Micah Richards ha rivelato di essere stato vicino all'Inter: "Ho parlato con l'Inter e con Mancini. Hanno cercato di acquistarmi a gennaio, ma la trattativa non è andata in porto. Ho parlato con lui anche dopo, ma volevo tornare in Inghilterra".

RIALLACCIATI I CONTATTI CON L'ATLETICO PER MARIO SUAREZI nerazzurri hanno riallacciato nelle ultime ore i contatti con l'Atletico Madrid per portare a Milano Mario Suarez.