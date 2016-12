Inter, mercato live: Fenerbahçe all'assalto di Guarin

14 giugno 2015 Inter, mercato live: Fenerbahçe allʼassalto di Guarin Domani giorno decisivo per Thiago Motta. Intanto si riapre lʼaffare Imbula

JOVETIC PUO' LASCIARE IL CITYRoberto Mancini ha chiesto alla società un giocatore offensivo da utilizzare come jolly. Nel mirino resta Steven Jovetic che, come riportano in Inghilterra, in caso di permanenza di Pellegrini sulla panchina del Manchester City, chiederà di essere ceduto.

PERISIC SI ALLONTANAStrada tortuosa per Ivan Perisic. L'esterno croato piace all'Inter ma il Wolfsburg non è intenzionato a mollare la presa: "Presto discuteremo il rinnovo - ha dichiarato il ds Allofs -. Cercheremo di trovare un accordo".

IL FENERBAHCE CHIAMA GUARINAllarme in casa Inter. Fredy Guarin, uno degli uomini cardine dell'Inter di Mancini, è finito nel mirino del Fenerbahçe che lo vorrebbe portare in Turchia insieme a Nani. Secondo i media turchi sarebbe già partito l'assalto del club di Istanbul.

IMBULA AL VALENCIA? IL PADRE-AGENTE: "NO, C'E' ANCHE L'INTER"Sfumata l'ipotesi Imbula? Sì, no, forse. Ieri il diniego, oggi la nuova apertura. Direttamente da parte del padre-agente del giocatore congolese del Marsiglia che, intervistato in esclusiva da Telefoot, ha ammesso: "Mio figlio può accettare di andare all'Inter per rilanciare la squadra". Willy Ndangi ha specificato che i nerazzurri sono arrivati a valutare 18 mln il cartellino del figlio.

GIARETTA: "ALLAN E' DELL'UDINESE"Il ds dell'Udinese, Cristiano Giaretta, smorza le voci di mercato attorno ad Allan, secondo cui il centrocampista brasiliano spingerebbe per la cessione. "E' un giocatore dell'Udinese. Non ho mai dichiarato che spinge per l'Inter piuttosto che per un'altra squadra", ha spiegato. "Evidentemente - ha aggiunto Giaretta - qualcuno ha voluto mettermi in bocca parole che non mi appartengono per motivi che non conosco".

MANCINI VUOLE CERTEZZERoberto Mancini al raduno vuole trovare una nuova Inter e si aspetta 3-4 rinforzi. Piero Ausilio sta lavorando per accontentarlo: il raduno è previsto per il 3 luglio, poi il 5 c'è la partenza per Riscone. In corso Vittorio Emanuele saranno 20 giorni importanti sul mercato.

GIORNI IMPORTANTI PER STANKOVICSi sta lavorando per il ritorno alla Pinetina di Dejan Stankovic. L'ex centrocampista farebbe parte dello staff di Roberto Mancini, dopo un anno come vice di Andrea Stramaccioni all'Udinese.

THIAGO MOTTA, DOMANI DECIDEIn casa Inter domani potrebbe essere il giorno del ritorno di Thiago Motta. Il centrocampista del Psg è attratto dal progetto nerazzurro, ma vuole aspettare prima una proposta di rinnovo dal suo club.

IL PRESIDENTE DEL GALATASARAY: "VOGLIAMO TENERE MELO"Il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, fa muro su Felipe Melo, centrocampista brasiliano che piace all'Inter. Queste le sue dichiarazioni riportate da Fcinternews.it: "Felipe ha un altro anno di contratto con noi, ci sarà un incontro a breve, entro la prossima settimana. Lui si è guadagnato il rispetto e l'ammirazione dei fans anche perché lui si comporta come una bandiera di questo club. Non possiamo cedere adesso".

DALLA CROAZIA: KOVACIC AL LIVERPOOLNel tardo pomeriggio di venerdì si era diffusa la notizia circa la presenza di emissari del Liverpool a Spalato per monitorare Mateo Kovacic, ma dalle colonne del quotidiano croato Jutarnji oggi arriva molto di più. Tramite il proprio sito web il quotidiano ha infatti rivelato che sarebbe stato addirittura definito l'accordo per il nerazzurro: secondo quanto scritto all'Inter dovrebbero andare 22,6 milioni più due di bonus.

AGENTE MONTOYA: "INTER DESTINAZIONE GRADITA"Montoya chiama l'Inter. "L'Inter sicuramente sarebbe una destinazione gradita, a maggior ragione se lì dovesse giocare titolare - ha detto l'agente del giocatore a Fcinternews.it -. Parliamo di un grande club, aspettiamo il colloquio con il Barça e ne sapremo di più".

DALLA SPAGNA: "ACCORDO CON KRANEVITTER"Affondo definitivo dell'Inter per Kranevitter. Stando al portale spagnolo Fichajes, i nerazzurri avrebbero infatti trovato un accordo col giocatore del River Plate, superando la concorrenza di Atletico e Valencia. Il centrocampista piace particolarmente a Mancini, che avrebbe dato il via libera all'operazione.

ADDIO IMBULA: HA SCELTO IL VALENCIANiente City e niente Inter. Imbula ha scelto il Valencia. Il centrocampista dell'OM, che piaceva ai nerazzurri, ha deciso per la Liga e firmato un contratto da 350mila euro lordi al mese. Per il cartellino il Valencia ha invece sborsato, scrive l'Equipe, la bellezza di 22 milioni.

L'INTER SFIDA IL MILAN PER MIRANDANon solo il Milan su Miranda. La prossima settimana potrebbero esserci sviluppi sull'asse Milano-Madrid ma questa volta riguardano l'Inter, interessato al forte centrale dell'Atletico. Il giocatore è in uscita e il club nerazzurro lo sta valutando per la prossima stagione.

IN DIFESA SPUNTA RUDIGERRinforzi in arrivo anche in difesa per l'Inter. Ad Appiano arriveranno Murillo, preso lo scorso anno, e si seguono con attenzione le piste che portano ad Abdennour, Skrtel e Benatia (molto difficile quest'ultimo). L'alternativa è Antonio Rudiger, per cui lo Stoccarda chiede 6 milioni.

STRETTA PER T. MOTTA E MONTOYAAnche l'Inter comincia a muoversi con decisione sul mercato. Da Parigi, fronte T. Motta, arrivano segnali positivi che inducono a pensare che Mancini avrà il centrocampista che chiede al club. Secondo la Gazzetta, l'altro giocatore in predicato di vestire la maglia nerazzurra è Martin Montoya, terzino del Barcellona che i blaugrana hanno deciso di lasciar partire. Il problema è il costo del cartellino, fissato a 10 milioni. L'Inter punterebbe al prestito con obbligo di riscatto. Occhio però al Liverpool, attento all'evolversi della situazione. Anche Imbula continua a essere seguito: la rincorsa al giocatore del Marsiglia è però complicata alla luve dell'offerta, 22 milioni, messa sul piatto dal City.

GIARETTA, DS UDINESE: "ALLAN VUOLE L'INTER"Allan vuole l'Inter, preferendo i nerazzurri al Napoli. A dichiararlo il direttore sportivo dell'Udinese Giaretta: "Noi interessati a Gnoukori e Camara? Operazioni del genere saranno fattibili in caso di manovre di mercato importanti. Qualora Allan dovesse continuare a spingere per un trasferimento all'Inter, alcuni di questi ragazzi potrebbero entrare nella trattativa come contropartite tecniche. Il vivaio nerazzurro è ricco di giovani interessanti e di grande prospettiva, e se sarà il caso qualcuno di loro potrà essere inserito in un discorso che andrà valutato nel prossimo futuro".