30 luglio 2015 Inter, mercato live: Felipe Melo "La mia storia al Gala è finita" Già domani il brasiliano può essere a Milano. DʼAmbrosio, lʼaddio è vicino

IL NAPOLI SU D'AMBROSIODopo l'arrivo di Chiriches, il Napoli sta pensando a un nuovo acquisto. Secondo Radio Kiss Kiss, la nuova idea sarebbe quella di D'Ambrosio. Il giocatore è in uscita dal club nerazzurro.

CONTATTI PER CRISCITOA giorni ci sarà un incontro tra Piero Ausilio e l'entourage di Criscito per capire le possibilità di portarlo alla Pinetina. Il terzino non vuole perdere Euro 2016 e sta pensando di dire addio allo Zenit.

FELIPE MELO: "AVVENTURA FINITA"Felipe Melo saluta il Galatasaray. "La mia missione qui è finita. Ho passato un periodo bellissimo in questo club e di certo ci saranno ottimi ricordi". All'Inter lo aspettano a braccia aperte e in Turchia scrivono di un suo arrivo a Milano già domani.

D'AMBROSIO, ADDIO VICINONonostante le dichiarazioni del suo procuratore, Vincenzo Pisacane, è sempre più lontano dall'Inter il futuro di Danilo D'Ambrosio. Il terzino, con grande probabilità, non sarà convocato da Roberto Mancini per l'amichevole di domenica sera in Turchia contro il Galatasaray.

ANCHE IL WEST HAM SU KEHRERC'è anche il West Ham su Thilo Kehrer, il centrale difensivo è in scadenza con la Schalke e ha avrebbe ricevuto un'offerta molto alta dal club inglese. I nerazzurri sono avvisati.

TELLES, L'ULTIMA IDEA DI MANCININel match contro il Galatasaray, Roberto Mancini potrebbe parlare non solo di Felipe Melo, ma anche di Alex Telles, 22enne brasiliano con passaporto italiano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico lo stima anche per la sua duttilità sulla fascia sinistra.

NAGATOMO SBLOCCA MELOSembra ormai tutto deciso: via Nagatomo ed ecco Felipe Melo. L'accordo, scrive La Gazzetta dello Sport, c'è da tempo. Ma i turchi voglio monetizzare e chiedono 1,5-2 milioni di euro per il brasiliano ex Juve.

D'AMBROSIO, L'AGENTE: "L'INTER NON VUOLE CEDERLO"In seguito alle voci circolate circa la possibile cessione di D'Ambrosio allo Schalke 04, l'agente del giocatore ha voluto chiarire la situazione del terzino nerazzurro: "Voglio smentire che l'Inter abbia intenzione di cedere Danilo - spiega a Fcinternews -. La società non ha alcuna intenzione di privarsi di lui, anche se questo non vuol dire che resterà sicuramente. Ma è un discorso che riguarda ogni giocatore, tutti possono essere ceduti. Il giocatore, dal canto proprio, è contento di essere all'Inter ed è importante per Mancini. Mi dispiace che qualcuno abbia scritto che il club voglia cederlo assolutamente allo Schalke 04, questo non è vero e ci tengo a precisarlo. Ho parlato con Ausilo anche questa mattina e mi ha ribadito la sua importanza. Tante società hanno chiesto Danilo, ma al momento non c'è nulla di concreto. Lui è molto legato alla piazza nerazzurra".

SCHALKE 04: ANCHE D'AMBROSIO NELLA TRATTATIVAC'è anche Danilo D'Ambrosio in uscita per i nerazzurri. Per il difensore interista c'è l'ipotesi dello Schalke 04, così come per Shaqiri.