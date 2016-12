20 luglio 2015 Inter, mercato live: fatta per Perisic Al Wolfsburg 18 milioni di euro, anche Felipe Melo è più vicino. Masuaku per la fascia

FATTA PER PERISIC: SIAMO AI DETTAGLI E' fatta per Ivan Perisic all'Inter. I nerazzurri e il Wolfsburg sono ai dettagli di un'operazione che verrà chiusa sulla base dei 18 milioni di euro. Per questo si allontana Shaqiri, destinato allo Schalke 04.

FELIPE MELO SI AVVICINAFelipe Melo si avvicina ai nerazzurri dopo che Thiago Motta sembra essere destinato all'Atletico Madrid. Il galatasaray sarebbe poi disposto ad accontentarsi di 2 milioni di euro come indennizzo contro i 3,5 inizialmente richiesti.

MASUAKU PIU' DI SIQUEIRA Fuori Siqueira, dentro Masuaku. I nerazzurri stanno pensando all'esterno dell'Olympiacos, seguito anche dal Genoa. Per il francese, cosa che lascerebbe libero un posto da extracomunitario, servono 8/10 milioni di euro. E' in scadenza nel 2018. Smentite, invece, per Siqueira per il quale il Psg sborserebbe 12 milioni di euro all'Atletico Madrid.

PERISIC, IL WOLFSBURG NON MOLLAFrenata per Ivan Perisic all'Inter. L'agente del giocatore, Tonci Martic, ha infatti confessato le difficoltà della trattativa a Europacalcio.it. "L'Inter sta provando a convincere il Wolfsburg a cedere il giocatore, ma il club tedesco in questo momento non è pronto a farlo. Dobbiamo aspettare e vedere se qualcosa cambierà nei prossimi giorni".

NIENTE FILIPE LUIS, TORNA ALL'ATLETICONiente Inter per Filipe Luis. Il laterale brasiliano, dopo un anno al Chelsea, torna a casa all'Atletico Madrid. Accordo chiuso con il club inglese: 3 milioni di prestito con opzione di rinnovo dello stesso per un altro anno.

MANCINI VUOLE FILIPE LUISSfumato Zukanovic, che ha scelto la Sampdoria, l'Inter continua a sondare il mercato per un terzino sinistro. Roberto Mancini ha chiesto ad Erick Thohir di comprare Filipe Luis del Chelsea. Il brasiliano ha poco spazio con José Mourinho e potrebbe partite. C'è da battere la concorrenza dell'Atletico Madrid.

SONDAGGIO PER PEROTTIJovetic? Salah? L'Inter è al lavoro per offrire a Mancini l'attaccante esterno tanto cercato. Nelle ultime ore è rispuntato il nome di Diego Perotti. Una candidatura da non sottovalutare.

DROGBA: "SE L'INTER CHIAMA..."Intervistato da FcInter1908.it Didier Drogba non ha escluso l'ipotesi Inter, pur ammettendo di essere in contatto con un club della Mls. "L'Inter è un grandissimo club e certamente, se dovesse contattarmi, ascolterei volentieri una loro proposta. Al momento sono in trattativa con un club della Mls. Il ruolo di vice-Icardi? Non sarebbe assolutamente un problema, in ogni squadra ci sono attaccanti con cui competere per un posto in squadra".

L'ANDERLECHT VUOLE CAMARAGaston Camara, l'attaccante esterno classe 1996 della Primavera dell'Inter, ha attirato l'attenzione di numerosi club. Bari, Fenerbahce e Troyes sono in fila. Ma in Europa c'è una squadra che, nelle ultime ore, sta insistendo. Si tratta dell'Anderlecht, che ha più volte chiesto informazioni. Al momento, Camara non è in Cina con il resto della squadra a causa di un problema muscolare.

IL GALA INSISTE PER MEDELRassegnati a perdere Felipe Melo, il Galatasaray insiste per Medel. Un intermediario turco è atteso a Milano per incontrare l'Inter e un altro nome, per i nerazzurri, potrebbe essere quello di Alex Telles, terzino sinistro che piace anche al Psg. Nell'incontro il club turco chiederà Medel a Piero Ausilio.

QS: TORNA DI MODA BALOTELLITorna di moda Supermario Balotelli per l'Inter, a riverlarlo è il Qs. Secondo il quotidiano Mancini sarebbe pronto a dare un'altra chance all'attaccante che potrebbe arrivare in prestito dal Liverpool.

TUTTOSPORT: IDEA CERCI PER GUARINMercato in stand-by per Milan e Inter. Così, secondo Tuttosport, in casa rossonera è nata una clamorosa idea: uno scambio tra Cerci e Guarin. Galliani è alla ricerca di un centrocampista, mentre Mancini di un esterno d'attacco. Un affare che,sulla carta, potrebbe essere vantaggioso per entrambi. Una soluzione low cost, per ora solo un'idea.

FELIPE MELO SI DIMEZZA L'INGAGGIOFelipe Melo vuole solo l'Inter ed è disposto a dimezzarsi l'ingaggio da 5 a 2,5 milioni di euro a stagione. Pronto un biennale per il brasiliano e ora si deve trovare un accordo con il Galatasaray.

TAIDER TRA WATFORD E SASSUOLOSituazione intricata per Taider. Il centrocampista non è tra i 25 che Mancini ha convocato per la Cina e il suo futuro è ancora tutto da decidere. L'Inter l'ha messo sulla lista dei partenti, ma non è ancora chiara la destinazione. Il Sassuolo non sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto pattuito la scorsa stagione con i nerazzurri, e resta a guardare. Nel frattempo il Watford ha rinnovato il suo interesse, ma non ha fretta di chiudere.