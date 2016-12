Inter, mercato live - Fatta per Ljajic. Melo firma un biennale

LUNEDI' 31 AGOSTO

IL BENVENUTO DI THOHIR

Il presidente Thohir ha dato il benvenuto ai tre ultimi arrivati. Attraverso Internews.it le sue parole. "Diamo il nostro benvenuto a tre nuovi arrivi: Felipe Melo, Alex Telles e Adem Ljajic. La grande tenacia e forza fisica che caratterizzano Melo sono convinto possano rendere il nostro centrocampo ancor più competitivo. Roberto Mancini lo conosce molto bene... Telles può aggiungere qualità e freschezza alla squadra. Un terzino giovane e veloce come lui ben si innesta nella nostra rosa e grazie alle abilità in fase sia offensiva che difensiva potrà dare un contributo importante... Ljajic conosce molto bene il nostro campionato, questo gli consentirà di sicuro di inserirsi al meglio in squadra. Le sue doti offensive e la determinazione gli possono consentire di rendersi protagonista. In nerazzurro sono sicuro che potrà mostrare tutto il suo valore. Ben arrivati e forza Inter".

LJAJIC-INTER, UFFICIALE ALLE 22:59

L'accordo Inter-Roma su Ljajic è così formulato: prestito a 1,6 milioni e diritto di riscatto fissato fra un anno a 11 milioni. Una curiosità: il contratto Ljaijc-Inter è stato depositato alle 22,59 e 55 secondi, cinque secondi dalla conclusione. Appena in tempo per dire che Ljajic all'Inter ora è ufficiale.

UFFICIALE ANCHE TELLES

Dopo quella di Felipe Melo è arrivata anche la firma di Telles. L'esterno difensivo arriva dal Galatasaray

ANDREOLLI-SIVIGLIA: UFFICIALE

E' ufficiale: Andreolli è un nuovo giocatore del Siviglia. Affronterà la Juventus in Champions League.

FELIPE MELO HA FIRMATO UN BIENNALE

Felipe Melo ha firmato il contratto con l'Inter: un biennale.



HERNANES ALLA JUVENTUS

La conferma arriva direttamente da Beppe Marotta. Ai microfoni di FcInternews ha annunciato: "Ormai è tutto fatto: Hernanes è della Juventus. Si trasferisce a Torino per 11 milioni di euro".

MELO FIRMA UN BIENNALE

Felipe Melo è nella sede del Galatasaray per firmare il contratto con l'Inter. A breve arriverà l'ufficialità. Per il brasiliano ecco un biennale.

LJAJIC, MANCA SOLO L'ANNUNCIO

Arrivano le conferme: Adem Ljajic sarà a breve un calciatore dell'Inter. Accordo totale con la Roma.

INTER, ACCORDO CON LA ROMA PER LJAJIC

L'Inter ha trovato l'accordo con la Roma per Adem Ljajic. Raggiunta l'intesa con i giallorossi: il serbo arriva in prestito oneroso (2 milioni) con riscatto fissato attorno ai 9 milioni.

ASSALTO A LJAJIC, A CENA

Ore 19, incontro Inter-Roma: il tema è Ljajic. E' la trattativa last-minute per modo di dire, perché a Mancini Ljajic piace (lo voleva già al City), e solo Eder poteva oscurare il romanista agli occhi del Mancio. La trattativa è in pieno svolgimento, c'è un formale accordo per il prestito con obbligo di riscatto a 8-9 milioni.

ANDREOLLI VERSO IL SIVIGLIA

Marco Andreolli è un passo dal Siviglia. L'affare si sta concludendo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

SAMPDORIA: EDER TOLTO DAL MERCATO

Altra fumata nera, la Sampdoria ha tolto Eder dal mercato. Neanche l'ultimo rilancio dei nerazzurri ha fatto cambiare idea a Ferrero. Ora Ausilio tornerà a parlare con la Roma per Ljajic.



ALTRO INCONTRO PER EDER: RILANCIO INTER

L'Inter non si arrende, vuole a tutti i costi Eder. Ausilio sta vedendo nuovamente Ferrero per strappargli il sì. I nerazzurri sono pronti al rilancio decisivo. L'alternativa Ljajic non convince tanto.



FERRERO: "ABBIAMO RIFIUTATO L'OFFERTA PER EDER"

Ancora Massimo Ferrero sulla trattativa tra Inter e Sampdoria per Eder: "Abbiamo rifiutato l'offerta dei nerazzurri per Eder".

IL PAPÀ DI FELIPE MELO: "GRAZIE GALA"

Su Instagram il papà di Felipe Melo di fatti ufficializza del brasiliano al Galatasaray: "Il Gala sarà sempre nei nostri cuori. Grazie per l'affetto, abbiamo amato questi meravigliosi tifosi e la Turchia. Abbiamo trascorso momenti fantasitici che si sono conclusi con la quarta stella apposta alla maglietta".

EDER, ZENGA LO VUOL TENERE

Al vertic e Inter-Samp per Eder, c'era anche Walter Zenga. E il tecnico doriano preme perché Eder resti a Genova, visto come sono andate le prime due giornate (4 gol di Eder). Ragione per la quale, a sei ore dalla fine dl mercato, la Samp ha detto ancora no all'Inter. Il club nerazzurro vira su Ljiajc: i contatti con la Roma sono attivi già da qualche giorno.

NAGATOMO RIFIUTA IL LEICESTER

Ennesimo rifiuto: Nagatomo ha detto no al trasferimento al Leicester. Rimarrà con ogni probabilità all'Inter.

EDER, NUOVO INCONTRO CON LA SAMP: SALE L'OFFERTA

L'Inter si sta avvicinando alle richieste della Sampdoria per Eder. In questi minuti è in corso un nuovo vertice tra i due club per continuare la trattativa. Il diesse Ausilio è al colloquio coi dirigenti della Samp. I nerazzurri hanno aumentato l'offerta grazie agli 11 milioni di euro ricevuti dalla Juventus per Hernanes, passando da 8 a 11 milioni.

HERNANES VICINISSIMO ALLA JUVE

Hernanes a un passo dalla Juventus. I bianconeri hanno trovato l'accordo con l'Inter sulla base di 11 milioni di euro per il cartellino del brasiliano. Ora si discutono i dettagli: arriverà a titolo definitivo.

TENTATIVO PER PEROTTI

L'Inter sta virando su Perotti viste le difficoltà ad arrivare a Eder. I nerazzurri hanno intavolato una trattativa con il Genoa: offerta da 9 milioni di euro.



ARRIVA ANCHE ALEX TELLES

Nell'operazione con il Galatasaray l'Inter ha strappato anche il terzino brasiliano Alex Telles.

FELIPE MELO, ADESSO È FATTA

Mancini avrà il tanto agognato centrocampista: è fatta con il Galatasaray per l'acquisto di Felipe Melo. Raggiunto l'accordo col club turco: 3,5 milioni più bonus. Telenovela finita.

NAGATOMO RESTA AL 100%

Il procuratore di Nagatomo ha confermato che il terzino giapponese è destinato a rimanere all'Inter: "Resta al 100%? Credo proprio di sì".

RANOCCHIA DICE NO AL SOUTHAMPTON

Andrea Ranocchia ha rifiutato l'offerta del Southampton. Il difensore resta sul mercato. Potrebbe quindi ancora lasciare i nerazzurri

NUOVA OFFERTA PER GHOULAM

Contatti in corso tra Inter e Napoli per Ghoulam. I nerazzurri stanno tentando l'affondo decisivo per l'algerino che il Napoli valuta 15 milioni. L'Inter ha offerto un milione per il prestito, uno di bonus e sette di riscatto



FERRERO: "SAREI PAZZO A VENDERE EDER OGGI"

"Eder? Mi sembra di stare su 'Scherzi a parte'. Pensate sia stupido? Come si può pensare di vendere un calciatore così all'ultimo giorno di mercato per 8 milioni?", queste le parole di Massimo Ferrero, presidente della Samp, presente all'Ata Hotel Executive di Milano. "Eder è un giocatore della Sampdoria. Il suo contratto è stato rinnovato a marzo e non c'è nulla di vero. È chiaro che di fronte a offerte irrinunciabili da 20 milioni bisognerebbe ragionare. Non è così però".

NAGATOMO ORA POTREBBE RIMANERE

Yuto Nagatomo potrebbe anche rimanere all'Inter, salvo cambiamenti in queste ultime ore di mercato. Il giapponese ha ritenuto insufficienti le offerte di Leicester e Levante.

BORINI VA AL SUNDERLAND

Niente Inter per Fabio Borini. Il Liverpool ha accettato l'offerta di 10 milioni di sterline del Sunderland per l'attaccante italiano, che torna così nella squadra nella quale ha militato nel 2013-2014.

FELIPE MELO SI AVVICINA

Felipe Melo si sta avvicinando all'Inter. Le parti si sono avvicinate. I nerazzurri hanno offerto al Galatasaray i 3 milioni richiesti dal club turco. Nelle prossime ore si sbloccherà tutto: Roberto Mancini è pronto a riabbracciare il brasiliano.

PRESSING SU EDER ANCHE NELLA NOTTE

E' pressing stretto dell'Inter su Eder. Il ds nerazzurro Ausilio - come riferisce il 'Corriere dello Sport' - ha lavorato al telefono con la Sampdoria sia prima che dopo la partita contro il Carpi. L'Inter ha proposto al presidente blucerchiato Ferrero un milione di euro per il prestito con obbligo di riscatto per la stagione 2017-2018. Nell'operazione verrebbe inserito anche il Primavera Rocca. L'arrivo di Ibarbo alla Samp potrebbe sbloccare l'affare.

BORINI L'ALTRA OPZIONE

In attesa di novità sul fronte Eder, l'Inter tiene calda la pista Borini. Il giocatore però sembra destinato al Sunderland, disposto a pagare gli 8 milioni chiesti dal Liverpool. Sullo sfondo resta Lavezzi del Psg.

NUOVA OFFERTA PER FELIPE MELO

In casa Inter resta vivissima anche la pista Felipe Melo e la trattativa con il Galatasaray è proseguita anche domenica sera. Il club nerazzurro ha fatto una nuova offerta al club turco: 3 milioni di euro. Il giocatore preme per raggiungere Mancini a Milano.

DOMENICA 30 AGOSTO

THOHIR: "BENVENUTO PERISIC"

Il presidente nerazzurro Erick Thohir, attraverso inter.it, ha voluto dare il proprio benvenuto al nazionale croato: "È con piacere che ufficializziamo l'arrivo di Ivan Perisic, giocatore che unisce tecnica e potenza. Ha fantasia e visione di gioco che gli consentiranno sicuramente di dare un contributo importante agli ordini di Roberto Mancini. Un rinforzo di qualità. Benvenuto Ivan!".

MANCINI: "EDER? E' UN GIOCATORE DELLA SAMP"

A Premium Sport, nel post gara, Roberto Mancini ha parlato anche di mercato: "Eder? È un giocatore della Sampdoria: sono contento che abbia fatto bene per la Samp e per Zenga. Hernanes cedibile? Per noi è molto importante, in queste partite non stava benissimo, ma anche oggi, quando è entrato, ha fatto la differenza. È una favola quella che dice che mi faccio sempre comprare i giocatori che voglio".

EDER, SALE IL PREZZO CON LA DOPPIETTA

La doppietta di Eder al Napoli ha fatto lievitare il prezzo del cartellino dell'oriundo. L'Inter sta comunque lavorando con la Sampdoria per cercare un'intesa.



PERISIC: "NON VEDO L'ORA..."

A corredo dell'annuncio del Wolsburg, ci sono le parole del diesse del club tedesco, Allofs, come riporta Internews.it: "Auguriamo a Perisic il meglio nel suo nuovo club. Abbiamo trovato una soluzione che ha accontentato tutti: noi, l'Inter e soprattutto il giocatore". A sua volta, Perisic ha detto: "Ringrazio il Wolfsburg, sono stati anni stupendi e ora non vedo l'ora di cominciare"

PERISIC-INTER, E' UFFICIALE

Il Wolfsburg gioca d'anticipo e annuncia, prima che lo faccia l'Inter, che Perisic è un giocatore dell'Inter. Appunto. Nota ufficiale da parte del club tedesco, in attesa che anche il club di Thohir lo faccia. Perisic è a Milano da sabato pomeriggio, ha fatto le visite mediche e ha firmato il contratto fino al 2020.