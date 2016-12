9 luglio 2015 Inter, mercato live: è fatta per Jovetic Accordo con il Manchester City per 20 milioni di euro. Vicino anche Perisic

RICHARDS: "SONO STATO VICINO ALL'INTER"Rientrato in Inghilterra dove vestirà la maglia dell'Aston Villa dopo una stagione poco esaltante alla Fiorentina, Micah Richards ha rivelato di essere stato vicino all'Inter: "Ho parlato con l'Inter e con Mancini. Hanno cercato di acquistarmi a gennaio, ma la trattativa non è andata in porto. Ho parlato con lui anche dopo, ma volevo tornare in Inghilterra".

E' FATTA PER JOVETICSiamo ai dettagli, Stevan Jovetic è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Inter. I nerazzurri, forti dell'accordo con il montenegrino, hanno raggiunto un'intesa di massima con il Manchester City per 20 milioni di euro. Ora ci sono da definire le modalità di pagamento, ma non l'affare non sembra più in pericolo. Mollata la presa su Salah.

IL NANTES VUOLE PUSCASSirene francesi per Puscas, il giovane attaccante romeno dell'Inter. Su di lui c'è il Nantes che ha già chiesto informazioni sull'attaccante classe 1996. Il club di corso Vittorio Emanuele attende un'offerta a breve.

RIALLACCIATI I CONTATTI CON L'ATLETICO PER MARIO SUAREZI nerazzurri hanno riallacciato nelle ultime ore i contatti con l'Atletico Madrid per portare a Milano Mario Suarez.

SHAQIRI VERSO LO SCHALKE APRE PER PERISICL'Inter è a un passo dal chiudere per Perisic dal Wolfsburg. Shaqiri, infatti, sembra intenzionato ad accettare la proposta dello Schalke 04, facendo incassare ai nerazzurri i soldi necessari per il centrocampista croato.

POZZO: "SANTON, NIENTE WATFORD. CI PIACE TAIDER"Davide Santon resterà all'Inter o, perlomeno, non andrà al Watford. Parola di Gino Pozzo, patron della squadra inglese, che a fcinternews.it ha spiegato le strategie del club neopromosso: "La trattativa per Santon è ferma e non ci sono margini per andare avanti. Il ragazzo non è entusiasta di venire da noi, anche se gli abbiamo dato molto tempo per pensare. Peccato perché c'era l'accordo su tutto, ma Santon non vuole lasciare l'Inter". Poi apre la pista Taider: il centrocampista algerino non è stato riscattato dal Sassuolo ed è sulla lista dei partenti: "Non c'è ancora una trattativa, per ora è solo un'ipotesi".

IL GIORNO DI JOVETICRoberto Mancini ha fretta e oggi l'Inter cercherà di chiudere per Jovetic. Il club di corso Vittorio Emanuele incontrerà Ramadani, l'agente del montenegrino. Lui porterà in dote la richiesta dei City: 15 milioni il riscatto. A queste cifre si può fare.

PERISIC E' PIU' VICINOIl Wolfsburg vuole sempre fare la parte del leone, ma Perisic ha ormai deciso: vuole l'Inter. Per questo continua la trattativa tra i nerazzurri e i tedeschi. Piero Ausilio si è fermato a 17 milioni: 2 per il prestito, 13 per il riscatto e altri 2 i bonus. Il Wolfsburg ne vuole 20. Ma ad Appiano Gentile c'è fiducia. Nelle prossime ore è atteso un altro contatto.

IL CELTA PIOMBA SU GUIDETTIJohn Guidetti piace all'Inter ma sul giovane attaccante svedese sarebbe piombato il Celta Vigo, che gli ha proposto un contratto quinquennale.

ULTIMI TENTATIVI PER SALAHCome racconta il nostro Paolo Bargiggia, l'Inter in giornata ha fatto gli ultimi tentativi per Mohamed Salah. Un'operazione difficile da concludere, anche se i nerazzurri non mollano ancora. In caso di risposta negativa, è tutto apparecchiato per Jovetic.

ZUKANOVIC-SCHELOTTO, E' FATTAIl ds del Chievo Luca Nember ha annunciato, nella conferenza stampa di inizio stagione, che la trattativa tra Inter e Chievo che coinvolge Zukanovic e Schelotto è praticamente fatta.

CACCIA AL VICE ICARDI: GUIDETTI O DENISRoberto Mancini ha chiesto anche un'altra prima punta come riserva di Mauro Icardi. Un attaccante comunque low cost perché i colpi saranno degli esterni. Sul taccuino di Ausilio due nomi su tutti: Denis e Guidetti. Per il primo si può trovare un accordo con l'Atalanta, mentre il secondo è svincolato dopo l'ottimo Europeo Uneder 21 vinto con la Svezia. E c'è da ricordare che il Mancio lo ha già conosciuto al Manchester City. Scendono le quotazioni di Quagliarella. Intanto Puscas sarà ceduto in prestito per continuare il suo percorso di crescita.

AG. JOVETIC A MILANO PER CHIUDERESteven Jovetic potrebbe diventare un giocatore dell'Inter. L'agente del giocatore è atteso a Milano per parlare con la dirigenza nerazzurra e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'accordo. Il Manchester City chiede 2 milioni per il prestito e altri 15 per il riscatto obbligatorio. Il suo arrivo escluderebbe Salah

PERISIC, SCAMBIO CON SHAQIRI?Roberto Mancini vuole Perisic del Wolfsburg e questo ormai non è più un segreto. I tedeschi, però, vogliono 20 milioni di euro. I nerazzurri arrivano al prestito oneroso di 2 con diritto di riscatto fissato a 13 più 2 di bonus. Totale: 17. La stessa offerta dello Stoke City per Shaqiri. Ed è per questo che Piero Ausilio sta pensando a uno scambio: lo svizzero in Bundesliga e il croato ad Appiano Gentile.