13 giugno 2015 Inter, mercato live. Dalla Croazia: Kovacic al Liverpool Secondo la stampa locale sarebbe tutto definito: ai nerazzurri 22,6 mln più due di bonus

IL PRESIDENTE DEL GALATASARAY: "VOGLIAMO TENERE MELO"Il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, fa muro su Felipe Melo, centrocampista brasiliano che piace all'Inter. Queste le sue dichiarazioni riportate da Fcinternews.it: "Felipe ha un altro anno di contratto con noi, ci sarà un incontro a breve, entro la prossima settimana. Lui si è guadagnato il rispetto e l'ammirazione dei fans anche perché lui si comporta come una bandiera di questo club. Non possiamo cedere adesso".

DALLA CROAZIA: KOVACIC AL LIVERPOOLNel tardo pomeriggio di venerdì si era diffusa la notizia circa la presenza di emissari del Liverpool a Spalato per monitorare Mateo Kovacic, ma dalle colonne del quotidiano croato Jutarnji oggi arriva molto di più. Tramite il proprio sito web il quotidiano ha infatti rivelato che sarebbe stato addirittura definito l'accordo per il nerazzurro: secondo quanto scritto all'Inter dovrebbero andare 22,6 milioni più due di bonus.

AGENTE MONTOYA: "INTER DESTINAZIONE GRADITA"Montoya chiama l'Inter. "L'Inter sicuramente sarebbe una destinazione gradita, a maggior ragione se lì dovesse giocare titolare - ha detto l'agente del giocatore a Fcinternews.it -. Parliamo di un grande club, aspettiamo il colloquio con il Barça e ne sapremo di più".

DALLA SPAGNA: "ACCORDO CON KRANEVITTER"Affondo definitivo dell'Inter per Kranevitter. Stando al portale spagnolo Fichajes, i nerazzurri avrebbero infatti trovato un accordo col giocatore del River Plate, superando la concorrenza di Atletico e Valencia. Il centrocampista piace particolarmente a Mancini, che avrebbe dato il via libera all'operazione.

ADDIO IMBULA: HA SCELTO IL VALENCIANiente City e niente Inter. Imbula ha scelto il Valencia. Il centrocampista dell'OM, che piaceva ai nerazzurri, ha deciso per la Liga e firmato un contratto da 350mila euro lordi al mese. Per il cartellino il Valencia ha invece sborsato, scrive l'Equipe, la bellezza di 22 milioni.

L'INTER SFIDA IL MILAN PER MIRANDANon solo il Milan su Miranda. La prossima settimana potrebbero esserci sviluppi sull'asse Milano-Madrid ma questa volta riguardano l'Inter, interessato al forte centrale dell'Atletico. Il giocatore è in uscita e il club nerazzurro lo sta valutando per la prossima stagione.

IN DIFESA SPUNTA RUDIGERRinforzi in arrivo anche in difesa per l'Inter. Ad Appiano arriveranno Murillo, preso lo scorso anno, e si seguono con attenzione le piste che portano ad Abdennour, Skrtel e Benatia (molto difficile quest'ultimo). L'alternativa è Antonio Rudiger, per cui lo Stoccarda chiede 6 milioni.

STRETTA PER T. MOTTA E MONTOYAAnche l'Inter comincia a muoversi con decisione sul mercato. Da Parigi, fronte T. Motta, arrivano segnali positivi che inducono a pensare che Mancini avrà il centrocampista che chiede al club. Secondo la Gazzetta, l'altro giocatore in predicato di vestire la maglia nerazzurra è Martin Montoya, terzino del Barcellona che i blaugrana hanno deciso di lasciar partire. Il problema è il costo del cartellino, fissato a 10 milioni. L'Inter punterebbe al prestito con obbligo di riscatto. Occhio però al Liverpool, attento all'evolversi della situazione. Anche Imbula continua a essere seguito: la rincorsa al giocatore del Marsiglia è però complicata alla luve dell'offerta, 22 milioni, messa sul piatto dal City.

GIARETTA, DS UDINESE: "ALLAN VUOLE L'INTER"Allan vuole l'Inter, preferendo i nerazzurri al Napoli. A dichiararlo il direttore sportivo dell'Udinese Giaretta: "Noi interessati a Gnoukori e Camara? Operazioni del genere saranno fattibili in caso di manovre di mercato importanti. Qualora Allan dovesse continuare a spingere per un trasferimento all'Inter, alcuni di questi ragazzi potrebbero entrare nella trattativa come contropartite tecniche. Il vivaio nerazzurro è ricco di giovani interessanti e di grande prospettiva, e se sarà il caso qualcuno di loro potrà essere inserito in un discorso che andrà valutato nel prossimo futuro".

KOVACIC, EMISSARI LIVERPOOL A SPALATOA Spalato, per la gara tra la Croazia e l'Italia, ci sono alcuni emissari del Liverpool per Mateo Kovacic. I Reds vogliono il centrocampista dell'Inter e sono disposti a offrire 20 milioni di euro. Ma Ericik Thohir ne vuole 25. Soldi che sarebbero investiti sul mercato per rinforzare la rosa di Roberto Mancini.

PRIMA OFFERTA PER HERNANDEZL'Inter ha presentato al Manchester United la prima offerta per Hernandez. E' quanto scrivono dall'Inghilterra, sicuri del forte interesse dei nerazzurri per l'attaccante. Ma il messicano starebbe aspettando ancora la risposta del Real Madrid: le Merengues possono ancora esercitare il proprio diritto di riscatto.

IL COLONIA VUOLE OBINel mercato in uscita ci sarebbe Joel Obi. Il centrocampista nigeriano, cresciuto nel vivaio del club di corso Vittorio Emanuele, è seguito dal Colonia, che presto dovrebbe formulare un'offerta di 3 milioni di euro all'Inter. Il giocatore piace anche in Francia.

MANCINI: "TOURE'? CI SPERO ANCORA"In un'intervista a La Stampa Roberto Mancini è tornato a parlare di Yaya Touré, il centrocampista del Manchester City che tanto piace all'Inter. "E' stato lui a dirmi che voleva cambiare aria. Sei mesi a spiegargli cosa avrebbe trovato all'Inter, poi ha parlato con il suo club ed è uscito dai radar: Se ci ho messo una pietra sopra? Ancora no. Aspetto la sua versione dei fatti e nel frattempo continuo a sperare. Altrimenti perché per sei mesi mi ha detto che voleva venire a Milano?".

L'AGENTE DI PERISIC GELA L'INTERDoccia fredda per l'Inter sul fronte Perisic. Tonci Martic, l'agente del giocatore ha smentito le voci di un passaggio del suo assistito alla corte di Mancini ai microfoni di calcionews24: "Trasferimento all'Inter vicino? No, ho letto tante notizie ma non è vero. La sua società non vuole venderlo: in questo momento non è possibile prenderlo, ho parlato con il direttore sportivo del Wolfsburg e mi ha detto: 'Abbiamo fatto una bella stagione e giocheremo la Champions League, è impossibile vendere Perisic in questo momento e non abbiamo bisogno di soldi'. E' possibile - ha continuato - che le squadre siano interessate, so che Mancini stima Perisic come lui stesso ha dichiarato. Perisic è un giocatore importante, ma non è vero che c'è un'offerta dell'Inter. Lui gradirebbe l'Inter? Lui non può muoversi se la società non lo vende. Lui è contento. Tutti i croati amano il calcio italiano, soprattutto se una squadra come l'Inter è interessata: parliamo di una squadra che cinque anni fa era campione del Mondo. Anche se non gioca la Champions League è una grande squadra, fa piacere l'interessamento. Ma il Wolfsburg non lo vende".

TAIDER, SPUNTA IL GALATASARAYIl futuro di Sephir Taider è ancora tutto da decidere. In prestito al Sassuolo, il centrocampista dell'Inter è infatti finito nel mirino anche del Galatasaray. In alternativa potrebbe invece restare in Emilia nell'ambito dell'affare che porterebbe Sansone in nerazzurro.

IL CT CROATO A KOVACIC: "VAI IN UN TOP CLUB"Mentre Kovacic promette di rimanere all'Inter, il ct della Croazia Niko Kovac lo spinge altrove: "Se andasse a giocare in un club importante sarei contento per lui"

KOVACIC: "RESTO ALL'INTER AL 100%"Intervistato da Sky, Mateo Kovacic ha fatto il punto sul suo futuro: "Se resto? Io ho firmato fino al 2019, ma non si sa mai. Dico che resto al cento per cento in questo momento". Poi su Perisic, accostato ai nerazzurri: "Lui è un giocatore bravo per tante squadre non solo per l'Inter: se venisse all'Iter sarei felice, non so se gli parlerò ma se c'è qualcosa ci sentiamo"