24 luglio 2015 Inter, mercato live: Criscito il nome nuovo per la fascia Il terzino dello Zenit piace molto ai nerazzurri. Ma lui è pronto a dire sì al Genoa

DALLA TURCHIA: ACCORDO MELO-INTERNovità dalla Turchia su Felipe Melo. Secondo la stampa locale, il brasiliano, in rotta con il Galatasaray e che ha pubblicamente dichiarato "Voglio l'Inter", avrebbe raggiunto un accordo con il club nerazzurro per un biennale a 3,1 milioni di euro a stagione.

THIAGO MOTTA: L'AGENTE "MAI DETTO CHE VUOLE L'INTER""Thiago non mi ha mai detto di volere andare in una squadra o in un'altra, all'Inter piuttosto che all'Atletico Madrid o qualche altro club". Queste le dichiarazioni di Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta, ai microfoni di Get French Football News. "Io sono in contatto permanente con Oliver Letang per trovare un accordo col Psg. Sono ottimista, spero che venga trovato un accordo che possa soddisfare tutte le parti".

MANCINI: "DOBBIAMO RINFORZARE L'ATTACCO""Stiamo lavorando per completare l'attacco. Vogliamo giocare un buon calcio durante la stagione". Il tecnico dell'Inter Roberto Mancini conferma l'intenzione del club nerazzurro di potenziare il reparto offensivo, trattando Perisic del Wolfsburg e Jovetic del Manchester City. Domani contro il Milan, però, l'allenatore concederà spazio a Samuele Longo: "Giocherà dall'inizio. Crediamo in lui e speriamo possa restare con noi". E l'attaccante classe 1992 vuole cogliere l'opportunità: "Voglio sfruttare questa occasione. È una fortuna essere qui e do il massimo in ogni allenamento".

NAGATOMO, L'AGENTE: "GALATASARAY META GRADITA"Federico Pastorello, procuratore di Yuto Nagatomo, ha parlato a fcinternews.it del suo assistito: "Il Galatasaray? Sarebbe una meta gradita. Però non c'è alcuna trattativa, altrimenti il giocatore avrebbe subito preso in considerazione un trasferimento a Istanbul. Il mercato comunque è lungo e stiamo parlando con l'Inter: di sicuro Yuto non vuole trasferirsi in una squadra italiana, attendiamo offerte dall'estero".

CRISCITO E IL GENOA SI PIACCIONOCriscito è l'ultima idea di Casa-Inter. Ma a quanto pare, anche il Genoa ha un progetto che riguarda il difensore e dinanzi alla prospettiva rossoblu, Criscito sarebbe intenzionato a preferire Marassi e dintorni.

HANDANOVIC, SLITTA IL RINNOVOIl rinnovo di Samir Handanovic slitta a ottobre. Il portiere sloveno si legherà fino al 2019 con il club di corso Vittorio Emanuele con un ingaggio di 3 milioni netti a stagione. Rimangono da sistemare alcuni dettagli (bonus e premi): ci sarà un altro incontro a fine mercato.

CRISCITO IL NOME NUOVOL'Inter sta facendo un pensiero per Criscito dello Zenit. Il giocatore sembrava potesse vestire la maglia nerazzurra già a gennaio, ma Piero Ausilio aveva poi virato su Santon. Le cause erano stati i continui rifiuti dello Zenit di cedere il terzino. Ma adesso le cose sono cambiate. In corso Vittorio Emanuele sono impegnati sull'acquisto di Jovetic e sulla trattativa per Perisic, ma non hanno mai perso di vista l'altro obiettivo: rinforzare la fascia sinistra. Arrivare a Siqueira non è facile. Per Ansaldi, al momento, c'è stato solo un sondaggio. Così ora è Criscito l'ultima idea dell'Inter.

BELEC AL MALMOE E CAMARA PIACE ALL'ANDERLECHTSeguendo le indicazioni di Erick Thohir sul mercato in uscita, i nerazzurri continuano a lavorare anche sulle cessioni. Belec, portiere sloveno, piace tanto al Malmoe, mentre l'esterno offensivo Camara è seguito da Anderlecht e Bari.

ANDREOLLI NEL MIRINO DEL GENOADopo aver rifiutato il trasferimento alla Sampdoria, adesso Andreolli potrebbe finire al Genoa, che ha chiesto informazioni sul difensore.

IL GALATASARAY PENSA A NAGATOMOIl Galatasaray starebbe pensando a Yuto Nagatomo, il terzino giapponese in uscita dall'Inter. Sneijder lo vorrebbe in Turchia.

JOVETIC, OK AL PRESTITO BIENNALEAbbandonata la pista Salah, l'Inter è a un passo da Stevan Jovetic. Settimana prossima potrebbe arrivare la fumata bianca (con tanto di visite mediche) per un prestito biennale con obbligo di riscatto. L'accordo con il giocatore c'è già, quello con i Citizens è sulla base dei 15 milioni di euro.

FENERBAHCE: "GUARIN NON CI INTERESSA"Con un comunicato sul proprio sito il Fenerbahce ha negato ogni tipo di trattativa per Fredy Guarin. "Qualsiasi notizia sul trasferimento di Guarin al nostro club non è vera, come anticipato abbiamo preso le giuste precauzioni per evitare che il pubblico sia informato con notizie false di questo tipo".

KRHIN, UFFICIALE AL GRANADAContinua l'esperienza nella Liga per Rene Krhin. Dopo l'avventura al Cordoba degli ultimi 6 mesi, il centrocampista sloveno si è trasferito dall'Inter al Granada. Come si legge sul profilo Twitter della squadra spagnola, l'ex Bologna ha firmato un quadriennale e questa mattina, dopo aver superato le visite mediche, si è subito allenato con i suoi nuovi compagni.