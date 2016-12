Inter, mercato live: c'è l'offerta Schalke per Shaqiri

17 luglio 2015 Inter, mercato live: cʼè lʼofferta Schalke per Shaqiri I tedeschi propongono un assegno da circa 14 milioni di euro

LO SCHALKE PRESENTA L'OFFERTA PER SHAQIRILo Schalke 04 avrebbe presentato l'offerta ufficiale all'Inter per Xherdan Shaqiri. Si parla di circa 14 milioni di euro da pagare subito. Ai nerazzurri potrebbe anche andare una percentuale sull'eventuale rivendita dello svizzero.

WEST HAM INTERESSATO A RANOCCHIAPotrebbe esserci la Premier nel futuro di Andrea Ranocchia. Secondo Tuttomercatoweb, il difensore dell'Inter piace al West Ham e al Crystal Palace. Gli Hammers, in particolare, pensano a una coppia centrale tutta italiana con Angelo Ogbonna.

MARTINA: "VIDIC ALL'EVERTON? NON NE SO NULLA"Secondo alcuni rumors di mercato, il futuro di Vidic - che all'Inter non ha il posto garantito - potrebbe essere all'Everton. Silvano Martina, agente del serbo, smentisce però tutto a Interlive.it: "Non ne so nulla".

PER BARDI C'E' L'ESPANYOLFrancesco Bardi, terminato il prestito al Chievo, non resterà all'Inter. Una delle squadre che si sta facendo sotto nelle ultime ore per il portiere nerazzurro è l'Espanyol che nelle ultime ore - secondo quanto riferisce il quotidiano sapgnolo As - ha preso contatto con l'entourage del giocatore.

L'EVERTON VUOLE VIDICPotrebbe esserci un ritorno in Premier League per Vidic. Il difensore, arrivato l'anno scorso a parametro zero dal Manchester United, non rientra nei piani di Roberto Mancini ed è corteggiato dall'Everton.

SHAQ NON ANDRA' IN CINA IN TOURNEEL'Inter non ha inserito Shaqiri nella lista dei giocatori che partiranno per la tournée in Cina, chiaro segnale di un trasferimento del giocatore molto vicino. Si attende l'annuncio dello Schalke

FINITO INCONTRO PER PERISIC E SHAQIRIE' durato circa due ore l'incontro tra l'Inter e un intermediario arrivato a Milano per discutere del futuro di Shaqiri e Perisic. Shaqiri va verso lo Schalke, mentre Perisic è sempre sulla strada dei nerazzurri.

VOLLER: "KOVACIC? SEGUIAMO ALTRE PISTE"Il Bayer Leverkusen continua a pensare a Kovacic. La richiesta dell'Inter è di 22 milioni di euro. Ma i tedeschi hanno altre alternative, come ha confermato Rudi Voller: "Ci sono sempre diverse piste che seguiamo".

RANOCCHIA NELL'AFFARE PERISICAndrea Ranocchia potrebbe rientrare nell'affare col Wolfsburg per Ivan Perisic. E' stato il procuratore del croato a rivelarlo e arrivano conferme. Il capitano nerazzurro, nel mirino della critica dei tifosi, potrebbe cambiare aria.

PER LA FASCIA PIACE SIQUEIRARoberto Mancini lo ha detto chiaramente: "Perso Zukanovic, che ci serviva, abbiamo bisogno di un esterno mancino. Il solo Dimarco non basta". Ecco allora i possibili nomi: Siqueira dell'Atletico Madrid e Filipe Luis del Chelsea. Uno tra Nagatomo e Santon è destinato a partire.

SHAQIRI-PERISIC, OGGI PUO' ESSERE IL GIORNOOggi è previsto un incontro importante a Milano tra Inter e Schalke per Shaqiri. Lo svizzero, forse complice la tribuna nell'amichevole contro il Carpi, si è deciso di lasciare l'Italia dopo solo sei mesi e tornare in Bundesliga. Entro domenica l'affare dovrebbe andare in porto. Lo stesso intermediario atteso in Italia parlerà anche di Perisic. Anche per l'esterno sono momenti decisivi.

TAIDER E KRHIN VICINI ALL'ADDIOSi lavora per il mercato in uscita: Taider e Krhin sono a un passo dall'addio all'Inter. I nerazzurri incasseranno una cifra vicina ai 9 milioni di euro. Per la felicità di Erick Thohir.

SHAQIRI DECISO A LASCIARE L'INTERArrivano dal ritiro di Brunico novità sul futuro di Xherdan Shaqiri. Lo svizzero ha confidato ai compagni di voler lasciare la squadra nerazzurra.

MELO: "DEVO SCEGLIERE TRA EUROPA E BRASILE"Felipe Melo tra Europa e Brasile: "Ho ancora un anno di contratto con il Galatasaray ma ho una voglia molto grande di tornare in Brasile dopo quasi 10 anni in Europa. C'era l'interesse del Flamengo ma non c'è stata la possibilità di chiudere. Ho ricevuto tre offerte dal calcio europeo di cui due sono decadute mentre una è ancora in evoluzione come quella del Cruzeiro: ci sta lavorando il mio agente".