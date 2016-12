Inter, mercato live: c'è l'offerta per Perisic, sul piatto 15 milioni

4 luglio 2015 Inter, mercato live: cʼè lʼofferta per Perisic, sul piatto 15 milioni Prestito biennale con obbligo di riscatto dopo un tot di presenze, il Wolfsburg fa muro

PERISIC: PRESTITO BIENNALE E RISCATTO A 13Nonostante il muro alzato dal Wolfsburg, l'Inter ha ufficialmente fatto un'offerta per Ivan Perisic. Per l'esterno croato i nerazzurri hanno proposto un prestito biennale con diritto di riscatto a 13 milioni di euro. Riscatto che diventerebbe obbligatorio dopo un determinato numero di presenze, più un bonus di 2 milioni.

GALA SU MEDEL? "ASSOLUTAMENTE NO"Il Galatasaray sonda Medel, ma trova il muro del procuratore del calciatore, che ferma sul nascere ogni voce. Se infatti il club turco sembrava interessato ad avanzare un'offerta per il centrocampista cileno dell'Inter, ecco che Fernando Felicevich, intervistato da fcinternews.it chiarisce la situazione: "Ci sono zero possibilità che Medel vada al Galatasaray, resta all'Inter al 100%. Non c'è stato nulla di concreto, resta e basta".

IL WOLFSBURG BLINDA PERISICIn un'intervista alla rivista tedesca Kicker il direttore sportivo del Wolfsburg Klaus Afflos ha raffreddato la pista che vuole l'Inter vicina all'ala croata: "I nerazzurri non sono gli unici a seguire il nostro giocatore. Noi comunque non abbiamo intenzione di cederlo, e comunque non sarebbe economico per l'Inter acquistarlo". Il Wolfsburg potrebbe proporre un prolungamento di contratto a Perisic, in scadenza 2017.

TORINO E GENOA SU JONATHANTorino e Genoa vogliono Jonathan, che si è appena svincolato dall'Inter dopo 4 stagioni. Il brasiliano è reduce da un brutto infortunio al ginocchio sinistro costringendo a restare fuori per molto tempo.

DUDA, AFFARE FATTODuda sarà un giocatore dell'Inter. E' quanto scrive il quotidiano slovacco Sport: accordo raggiunto sulla base di sei milioni di euro con il Legia Varsavia. La firma del contratto potrebbe arrivare già domani, dopo le visite mediche che Duda dovrebbe effettuare in Italia dopo la fine del ritiro del Legia in Austria. "Sono contento dell'accordo tra i club, per me si prospetta ora una grande sfida. Voglio resistere alla grande concorrenza che incontrerò, sarà per me uno stimolo per migliorare. Al Legia ho avuto una grande opportunità, ho sempre sentito l'appoggio della società. Sarò loro eternamente grato", le parole del 20enne.

ANCHE L'ATLETICO SU SHAQIRISecondo il Mundo Deportivo anche l'Atletico Madrid è sulle tracce di Xherdan Shaqiri. Lo svizzero avrebbe il profilo giusto per sostituire Arda Turan, in partenza. Tra l'Atletico e l'Inter i rapporti sono ottimi, come dimostra l'affare Miranda. L'interessamento dei nerazzurri per Mario Suarez potrebbe aprire una strada nuova per il mercato sulla tratta Milano-Madrid, con Shaqiri più propenso ad accettare l'Atletico piuttosto che lo Stoke.

LAMELA-SHAQIRI, PAZZA IDEASe falliranno le trattative per Jovetic e Salah (sono entrambi extracomunitari e ne può arrivare solo uno, essendo già arrivato Miranda), si pensa a uno scambio clamoroso. Shaqiri al Tottenham e Lamela all'Inter. Per ora è solo una pazza idea.

PUO' ESSERE IL GIORNO DI JOVETICGiorno importante in casa Inter. Erick Thohir è volato a Londra e si parla di una trattativa sia per Salah con il Chelsea sia per Jovetic con il Manchester City. La pista per l'egiziano, però, si è complicata con i problemi che il giocatore ha con la Fiorentina. Con Jovetic, invece, c'è un accordo di massima a 3,5 milioni a stagione. I Citizens per cederlo vogliono 20 milioni.

BOTTA VA AL PACHUCAAltra cessione in casa Inter. Ruben Botta, dopo il prestito al Chievo, si è trasferito al Pachuca. Il club di corso Vittorio Emanuele incassa 2 milioni di euro.

ZUKANOVIC, TRATTATIVA IN FASE DI STALLOL'affare Zukanovic con il Chievo è ancora in fase di stallo. Ballano ancora 500-600mila euro. Inoltre, il contratto di Schelotto è troppo pesante per le finanze del Chievo. C'è la concorrenza della Sampdoria, che non riesce a convincere Nagatomo a trasferirsi in blucerchiato.

FELIPE MELO L'ALTERNATIVA A MARIO SUAREZPer Mario Suarez si viaggia a fari spenti. L'Atletico Madrid non ha fretta di vendere: gli spagnoli vogliono 10-12 milioni e non abbassano le pretese. L'alternativa rimane sempre Felipe Melo.

PERISIC A UN PASSOContinua la trattativa tra Inter e Wolfsburg per Perisic. Nel colloquio con il club tedesco, i nerazzurri hanno spiegato che non possono acquistare subito il giocatore a 20 milioni di euro. E' stato proposto un prestito oneroso di 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 17. Non è escluso che nei prossimi giorni venga organizzato un viaggio in Germania per parlare con il Wolfsburg.

THOHIR A LONDRA PER JOVETIC E SALAHErick Thohir è volato a Londra per chiudere un colpo in attacco. Gli obiettivi sono Salah e Jovetic. Il blitz potrebbe portare a uno dei due. Contattato da Premium Sport, il procuratore dell'egiziano ha ammesso di avere in programma una cena molto importante.

THOHIR: "MONTOYA? SEMPRE PIU' COMPETITIVI"Dopo Miranda, anche Montoya è nerazzurro. Ecco le dichiarazioni del presidente Erick Thohir: "È un piacere poter accogliere tra noi anche Martin Montoya. Ci siamo conosciuti e salutati all'arrivo in aeroporto, mi ha fatto una buona impressione. Ogni giorno che passa si delinea una squadra sempre più competitiva e abbiamo intenzione di continuare su questa strada".