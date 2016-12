15 giugno 2015 Inter, mercato live: Benatia chiude, Miranda è vicinissimo Il Psg chiede 10 mln per Thiago Motta. Resta viva la pista Melo

MIRANDA E' VICINISSIMOMiranda sembra ormai vicinissimo all'Inter. I nerazzurri, stando a Sky Sport, sarebbero in vantaggio per il giocatore dell'Atletico Madrid, su cui c'è anche il forte interesse del Milan. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un affare da circa 15 milioni di euro.

JOVETIC E' IL GRANDE OBIETTIVOStevan Jovetic resta sempre il grande obiettivo del mercato estivo dell'Inter. Il giocatore piace molto a Mancini e i nerazzurri restano sempre in agguato per il montenegrino in attesa di qualche sviluppo sul fronte Manchester City, con cui sono stati avviati i primi contatti.

BENATIA: "RESTO AL BAYERN"Benatia chiude a Inter e Juventus. Il difensore marocchino ha parlato così del suo futuro: "Tutte le estati si parla molto di un mio coinvolgimento con il mercato, ma la verità è che voglio rimanere in Baviera. Ho un contratto e lo punto a rispettarlo: escludo di partire". L'ex Roma è destinato a restare al Bayern Monaco.

SAMPDORIA-SCHALKE PER NAGATOMOL'Inter vuole sfoltire la rosa e anche Yuto Nagatomo è dato in partenza. La Sampdoria ha chiesto il terzino ai nerazzurri, ma attenzione allo Schalke 04 che nelle ultime ore si è fatto avanti.

L'AGENTE GUARIN: "NESSUNA OFFERTA DAL FENERBAHCE"Fenerbahce su Guarin? "No, assolutamente. Non c'è nulla di concreto riguardo alla società giallo-blu. Non so se il club turco voglia realmente Fredy, ma quello che posso dire è che a noi non è arrivata alcuna offerta". La smentita è arrivata dall'agente del colombiano Marcelo Ferreyra contattato da Fcinternews: "Vuole rimanere a Milano".

C'E' ANCHE IL BOLOGNA SU KUZMANOVICCorvino da dirigente della Fiorentina portò in Italia Zdravko Kuzmanovic, e lo stesso Corvino ora vorrebbe far arrivare il centrocampista serbo a Bologna. La valutazione del giocatore dell'Inter è accessibile, sui 3 milioni, il problema sta nell'ingaggio di 1,7 milioni. Problema che potrebbe essere aggirato prolungando la durata del contratto e spalmando lo stipendio. Secondo il Resto del Carlino, un incontro tra le parti è previsto in settimana.

TROVATO L'ACCORDO CON IMBULAGiannelli Imbula è sempre più vicino all'Inter. Il giocatore avrebbe infatti detto sì al club di Thohir e sarebbe pronto a trasferirsi a Milano. Adesso i nerazzurri dovranno trovare l'accordo con il Marsiglia che chiede almeno 20 milioni di euro, mentre l'Inter vorrebbe arrivare al massimo a 18.

BRAIDA: "MONTOYA? SUO ADDIO IPOTESI CONCRETA"L'Inter valuta con attenzione la possibilità di arrivare a Montoya, terzino destro in uscita dal Barcellona. A confermare il suo imminente addio dai blaugrana è Ariedo Braida, d.s. del club: "Nei prossimi giorni avremo un colloquio con il suo agente per prendere una decisione - spiega il dirigente a fcinternews.it -. La possibilità che possa partire è concreta". Su Montoya c'è anche il forte interesse della Juventus.

IL PSG CHIEDE 10 MLN PER MOTTAO rinnovo o rottura. Il futuro di Thiago Motta, legato al Psg sino al 2016, si decide in questi giorni. Se non addirittura oggi: Al-Thani, padrone del club parigino, lo ritiene una pedina ancora importante, lui ha fatto più di un pensiero al ritorno all'Inter. Se non si dovesse raggiungere un accordo per il prolungamento, il Psg lo valuta 10 mln: cifra eccessiva per i nerazzurri, più che altro base iniziale per una trattativa al netto ribasso.

L'INTER SPOSTA IL MIRINO SU SALAHCuadrado non si muove dal Chelsea? Ammesso e non concesso che la chiusura di Mourinho non sia una semplice manovra per alzare il prezzo del colombiano, ecco che l'Inter ha spostato il mirino su Salah, in prestito sempre dal Chelsea alla Fiorentina ma non più convinto di rimanere in viola dopo l'addio di Vincenzo Montella.

JOVETIC PUO' LASCIARE IL CITYRoberto Mancini ha chiesto alla società un giocatore offensivo da utilizzare come jolly. Nel mirino resta Steven Jovetic che, come riportano in Inghilterra, in caso di permanenza di Pellegrini sulla panchina del Manchester City, chiederà di essere ceduto.

PERISIC SI ALLONTANAStrada tortuosa per Ivan Perisic. L'esterno croato piace all'Inter ma il Wolfsburg non è intenzionato a mollare la presa: "Presto discuteremo il rinnovo - ha dichiarato il ds Allofs -. Cercheremo di trovare un accordo".

THIAGO MOTTA, DOMANI DECIDEIn casa Inter domani potrebbe essere il giorno del ritorno di Thiago Motta. Il centrocampista del Psg è attratto dal progetto nerazzurro, ma vuole aspettare prima una proposta di rinnovo dal suo club.

IL PRESIDENTE DEL GALATASARAY: "VOGLIAMO TENERE MELO"Il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, fa muro su Felipe Melo, centrocampista brasiliano che piace all'Inter. Queste le sue dichiarazioni riportate da Fcinternews.it: "Felipe ha un altro anno di contratto con noi, ci sarà un incontro a breve, entro la prossima settimana. Lui si è guadagnato il rispetto e l'ammirazione dei fans anche perché lui si comporta come una bandiera di questo club. Non possiamo cedere adesso".