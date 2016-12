23 giugno 2015 Inter, mercato live: Ausilio tratta con Felipe Melo Il ds nerazzurro a caccia di un accordo con il giocatore: con il Galatasaray si può chiudere a 5 milioni

NUOVI CONTATTI PER PERISICInter scatenata sul mercato. Dopo il doppio acquisto Miranda-Kondogbia e l'accordo ad un passo per Felipe Melo, i nerazzurri stanno provando a chiudere anche per un esterno. Nuovi contatti con il Wolfsburg per Ivan Perisic, ala croata classe '89 che trova il placet di Roberto Mancini. La richiesta del club tedesco è di 15 milioni di euro più bonus.

IL SIVIGLIA SU FELIPE MELOTra l'Inter e Felipe Melo si mette il Siviglia. Secondo il quotidiano turco Millyet il club andaluso avrebbe accelerato per portare a casa l'ex centrocampista della Juventus offrendo 2,4 milioni di euro al giocatore. La prima scelta di Melo rimangono i nerazzurri.

FRONTE PERISIC: L'INTER NON MOLLAL'Inter continua a seguire con grande attenzione tutto quel che accade attorno a Perisic. Fin qui il Wolfsburg ha sempre detto di non voler cedere il giocatore che, però, i nerazzurri sperano di poter strappare ai tedeschi per una cifra attorno ai 15 milioni

"TANTE PROPOSTE PER MONTOYA"Juan De Dios Carrasco, agente di Montoya, ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito a FcInterNews.it: "Nel calcio tutto è possibile, anche che Montoya lasci il Barcellona, in settimana ci vedremo con il club per provare a rendere meno complicata questa situazione presentando le offerte che ci sono pervenute. Se c'è anche quella dell'Inter? Non posso dire nulla in merito a questo, ma mi limito a dire che sono tanti i club che ci hanno avanzato una proposta. La prossima settimana avremo le idee più chiare sul futuro del ragazzo".

PARLA L'AGENTE DI KEITA"L'interesse di grandi squadre fa sempre piacere - ha spiegato l'agente di Keita, Ulisse Savini, in esclusiva a Calciomercato.it - Al momento però, noi siamo già in una grande squadra e quindi valutiamo il nostro futuro con loro. Comunque, questa offerta da parte dei nerazzurri non mi risulta, qualora fosse stata vera, la Lazio ci avrebbe contattati per conoscere la nostra opinione al riguardo".

AUSILIO SI MUOVE PER FELIPE MELOSarà Felipe Melo l'altro rinforzo a centrocampo per l'Inter. Il ds Ausilio ha ottenuto il via libera da Roberto Mancini e ha quindi immediatamente incontrato l'agente del brasiliano per cercare un accordo sull'ingaggio e presentarsi quindi alla corte del Galatasaray. Il club turco potrebbe accontentarsi di 4-5 milioni, mentre al giocatore sarebbe stato promesso un ingaggio attorno a 3 milioni di euro.

GLI INGLESI: SALAH-INTER E' FATTASalah dal Chelsea all'Inter, in prestito per 2 milioni, riscatto fissato a 23 milioni. E' quanto dicono fonti inglesi, non ben precisate,m a proposito dell'attaccante egiziano già nel mirino di Milan e Juventus, e che la Fiorentina spera di trattenere. Voci, niente di ufficiale, e comunque è ben noto l'interesse di Mancini, il Chelsea è di Mourinho e Thohir si è mosso personalmente per Salah.

INTER: 12 MLN PER KEITASpunta un nome nuovo per l'attacco dell'Inter, a caccia di esterni offensivi per rinforzare la rosa e per poter offrire a Mancini più soluzioni in avanti. Si tratta del laziale Keita, che quest'anno non ha trovato troppo spazio con Pioli. Secondo quanto riferito da Lalaziosiamonoi.it, i nerazzurri sarebbero pronti a offrire a Lotito 12 milioni di euro.

AG. ABDENNOUR: "JUVE, INTER E MILAN"Altro derby milanese di mercato e ancora per un giocatore del Monaco: Aymen Abdennour. Lo ha rivelato l'agente a FootMercato: "L'Inter è interessata al giocatore, anche il Milan, poi Barcellona e Liverpool. Vogliono tutte parlare col Monaco, mentre la Juventus ha già incontrato il club. Non penso che il Monaco lo trattenga".

KUZ PIACE IN BUNDESLIGA E PREMIER LEAGUEZdravko Kuzmanovic non piace soltanto al Bologna (per gli emiliani l'affare è davvero difficile), ma anche in Bundesliga in Premier League. In Germania ci sono il Borrusia Moenchengladbach, Schalke 04 e Werder Brema, mentre in Inghilterra ci sono in fila West Ham, Everton e Watford. Al centrocampista piacerebbe tornare in Bundesliga dove ha già giocato tra il 2009 e il 2013 con la maglia dello Stoccarda.

SALAH TENTATO: THOHIR DAL CHELSEAAccelerata dell'Inter per l'attaccante egiziano del Chelsea, Mohamed Salah. Il giocatore, sempre più lontano dalla conferma alla Fiorentina, è tentato dall'esperienza in nerazzurro e Mancini lo ha messo in cima alla lista dei desideri. Per concludere la trattativa, lo stesso Thohir ha sentito Abramovich. Salah può arrivare in prestito con obbligo di riscatto a 22 milioni.

VISITE MEDICHE PER KONDOGBIAL'Inter ha il suo nuovo centrocampista. Geoffrey Kondogbia è a Milano dove ha sostenuto le visite mediche che gli permetteranno di iniziare ufficialmente la pagina nerazzurra della sua carriera. Il francese, costato circa 36 milioni di euro, ha voluto ringraziare il Monaco: "Grazie per questi due anni pieni di emozioni. Menzione particolare per Ranieri, Jardim, i miei compagni di squadra, Mr Vasilyev e Mr Rybolovlev".

MIRANDA SI', MA IN PRESTITONon sarà a titolo definitivo, ma in prestito con diritto di riscatto, l'arrivo di Miranda all'Inter. Il giocatore ha infatti prolungato il proprio contratto con l'Atletico Madrid proprio per permettere ai nerazzurri di ottenere questa formula di pagamento, evidentemente meno gravosa nell'immediato per il bilancio dei nerazzurri.

VALENCIA E ARSENAL SU IMBULALo stop dell'Inter su Imbula, ha messo in moto l'interesse di altri club europei. In tal senso Valencia e Arsenal hanno messo in agenda incontri col Marsiglia per capire quali siano in margini di trattativa e quanto sia aperta (o chiusa) la strada che porterebbe Imbula all'Inter.

IMBULA: ACCORDO O RINUNCIA?A proposito di Giannelli Imbula, centrocampista del Marsiglia. Non è un mistero che l'Inter e l'OM abbiano raggiunto l'accordo sul prezzo, 18 milioni. Non è nemmeno un mistero che a Mancini il giocatore piaccia molto. Dopo Kondogbia, tuttavia, si è parlato di una sorta di rinuncia da parte interista, per questioni di spese. E' così, al momento. Ma col mercato in uscita da sistemare (Kovacic, non solo lui), gli euro per Imbula ci saranno. Tant'è che in queste ore al giocatore e al suo entourage stanno arrivando messaggio rassicurante (di fonte interista). L'affare, dicono, si farà.