Inter, mercato live - Ausilio: "Perisic, ci siamo ma è dura"

23 agosto 2015

MANCINI CHIEDE RINFORZIRoberto Mancini, dopo la vittoria contro l'Atalanta, ha parlato del mercato nerazzurro, chiedendo rinforzi: "Siamo numericamente pochi, pochissimi. Con l'infortunio di Icardi siamo rimasti con Jovetic, Palacio e un ragazzo giovane in attacco. Siamo in emergenza anche a centrocampo, infatti ho aspettato fino alla fine prima di togliere Brozovic. Mercato? Non so cosa succederà, ma siamo pochissimi".

AUSILIO: "PERISIC, CI SIAMO MA E' DURA" Prima di Inter-Atalanta, le parole di Pietro Ausilio ds dell'Inter: "La trattativa su Perisic sta proseguendo. E' un giocator che ci piace e che vogliamo. Non ci sono ultimatum tra noi e il Wolfsburg, il mercato chiude fra una stetimana. C'è tempo. Stiamo trattando, ma il Wolfsburg è un club ricco, tedesco e tosto. Vediamo che cosa accade".

RUDI GARCIA VUOLE JUAN JESUSIn attesa si sblocchi la trattativa con Digne, Rudi Garcia ha chiesto alla Roma di acquistare Juan Jesus dall'Inter. Ma la società giallorossa non è convinta del brasiliano.

MARSIGLIA-D'AMBROSIO: MANCA IL SI' DEL TERZINOSono giorni di riflessione per D'Ambrosio, in procinto di trasferirsi al Marsiglia. Tra l'Inter e i francesi c'è già un accordo di massima e manca soltanto il sì del terzino.

BORINI, ESCLUSIVA PARPIGLIA: MERCOLEDI' A MILANOESCLUSIVA PARPIGLIA La notizia arriva direttamente dal ristorante San Carlo, a Liverpool, dove ieri sera ha cenato il bomber Fabio Borini. Menù a base di pesce fresco, accanto a lui la sua compagna, jeans e camicia bianca e un lungo brindisi di arrivederci con i ragazzi del locale dove Borini ormai è di casa, poi l'annuncio "Entro quarantotto ore firmo per l'Inter e Mercoledì sbarco a Milano". Quindi mancherebbero solo le firme e Fabio Borini, giocatore in cerca di consacrazione, sarà un nuovo acquisto alla corte di mister Roberto Mancini.

SI INSISTE PER FELIPE MELORoberto Mancini continua a chiedere un centrocampista e così l'Inter da domani farà un altro tentativo per Felipe Melo, fresco di rinnovo con il Galatasaray.

ORE DECISIVE PER PERISICPerisic è ormai vicino all'Inter. Il Wolfsburg sta valudando il prestito oneroso a 8 milioni più 12 di riscatto obbligatorio alla decima presenza. Si può chiudere domani.

PERISIC A UN PASSOGiornata importante sul fronte Perisic per l'Inter. Sull'asse Milano-Wolfsburg si registrano segnali d'apertura nella trattativa per il croato con la società nerazzurra che dopo il match di Bundesliga con i "lupi" impegnati, affonderà il colpo. Questa volta dovrebbe arrivare la fumata bianca.

D'AMBROSIO E SANTON IN USCITADanilo D'Ambrosio è a un passo dal Marsiglia, mentre Santon può tornare in Premier. Su di lui ci sono il Newcastle (club dal quale l'Inter lo ha comprato a gennaio) e Crystal Palace. Anche Nagatomo sta per dire addio all'Inter: il giapponese potrebbe alla fine accettare il corteggiamento del Genoa.

SALA RIMANE UN OBIETTIVOPer Jacopo Sala il Verona non fa sconti e continua a pretendere 6 milioni. Se sarà nerazzurro, lo sarà negli ultimi giorni di mercato. L'Inter non molla la presa e deve superare la concorrenza del Napoli che sul giocatore si è mosso per primo.

SIQUEIRA O GHOULAM A SINISTRASi lavora anche per la fascia sinistra. In lista ci sono ormai Siqueira (cresciuto proprio nel vivaio nerazzurro) e Ghoulam del Napoli. Nonostante le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, i partenopei potrebbero abbassare la richiesta a 10 milioni per il terzino.

PERISIC, ORA SI PUO' FAREPerisic non è mai stato così vicino all'Inter come in queste ore. La trattativa per l'esterno croato dura ormai da un mese e mezzo, ma la svolta c'è stata con l'offerta da 8 milioni per il prestito e 12 per il riscatto. Nel frattempo, il Wolfsburg sta cercando un valido sostituto e per questo che sta prendendo tempo. In corso Vittorio Emanuele filtra ottimismo e si spera di chiudere entro lunedì. Il sogno di Roberto Mancini era averlo a disposizione già domani sera contro l'Atalanta, ma il tecnico di Jesi dovrà pazientare ancora un po'.

SI RIAPRE LA PISTA LAVEZZITorna di moda il nome di Ezequiel Lavezzi per l'Inter. Nei giorni scorsi il Pocho è stato a Milano e ha cenato con Roberto Mancini. La pista è calda, legata anche al fatto che il Psg possa liberare l'argentino. L'affare Lavezzi non esclude comunque l'arrivo di Perisic. Lavezzi ha dato la disponibilità a trasferirsi all'Inter. Il Pocho ha un anno di contratto con il Psg: se i francesi lo liberano a zero, può arrivare.

PERISIC, C'È OTTIMISMODopo le parole dell'agente di Perisic, che ha spiegato che lunedì potrebbe essere il giorno dell'atteso passaggio del croato in nerazzurro, filtra cauto ottimismo anche da parte dell'ambiente Inter. Nella giornata di domani sono attesi sviluppi importanti.