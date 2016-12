Inter, mercato live: Ausilio in Francia per Imbula. Il Real Madrid su Icardi

BLITZ DI AUSILIO IN FRANCIA

Piero Ausilio si trova in Francia per trattare Imbula del Marsiglia, dopo il via libera di Adriano Galliani che stamattina ha avuto un colloquio telefonico con Marco Fassone ribadendo di non seguire né il giovane attaccante né Miranda dell'Atletico Madrid. La richiesta iniziale di 25 milioni sarebbe scesa a 22 più bonus, con l'Inter che ne offrirebbe 18 più bonus. La parti, dunque, sono un po' più vicine, ma c'è ancora molto da trattare.

RAFA BENITEZ SOGNA ICARDI

Il Real Madrid punta Mauro Icardi. Fresco di rinnovo, l'attaccante argentino è finito sul taccuino di Rafa Benitez che ha chiesto a Florentino Perez di fare un sondaggio per l'argentino. In corso Vittorio Emanuele attendono offerte da Madrid.

KONDOGBIA, RICHIESTA ESOSA

L'Inter sembra aver mollato devinitivamente Kondogbia. Ausilio è tornato da Montecarlo con la certezza di una richiesta troppo elevata del club del Principato per il cartellino del francese, su cui rimane soltanto il Milan.

JOVETIC VUOLE I NERAZZURRI

Stevan Jovetic vuole tornare in Italia, dopo l'altalenante esperienza in Premier League, al Manchester City. Il montenegrino spinge per sbarcare all'Inter, ma Roberto Mancini nutre qualche dubbio. Il tecnico di Jesi preferirebbe un esterno per puntare tutto sul 4-2-3-1, ma conosce le qualità del giocatore. L'obiettivo del club di corso Vittorio Emanuele è averlo in prestito con diritto di riscatto, ripetendo la formula Shaqiri con il Bayern Monaco.

SKRTEL VUOL RESTARE AL LIVERPOOL

Niente da fare per Martin Škrtel all'Inter. L'agente del giocatore ha infatti confermato i contatti con i nerazzurri, ma ha anche spiegato che il giocatore non ha alcuna intenzione di lasciare il Liverpool. "L'Interessamento da parte dell'Inter nei confronti di Martin era reale, ma poi l'affare non è andato avanti. I contatti ci sono stati - ha precisato a Fcinternews.it -. Il giocatore ha riflettuto circa il proprio futuro e alla fine ha deciso di rimanere ancora al Liverpool".

FELIPE MELO, IL SIVIGLIA INCALZA

Dopo il no del Psg per Thiago Motta e le difficoltà per arrivare a Mbia, l'Inter continua a tenere in stand-by Melo. Il giocatore del Gala vuole vestire nerazzurro, ma il Siviglia incalza e non è detto che Felipe voglia aspettare ancora la chiamata di Mancini.

MONTOYA, SI INSERISCE LA FIORENTINA

Chiuso dal rinnovo di Dani Alves e dall'arrivo di Aleix Vidal, Martin Montoya è ormai destinato a lasciare Barcellona. Molti i club sulle sue tracce, compresa l'Inter. Nelle ultime ore, stando al quotidiano catalano Sport, nella trattativa si sarebbe inserita però anche la Fiorentina.

DISTANZA MINIMA PER SEMIH KAYA

Non solo Miranda. Per la difesa nerazzurra piace anche il difensore turco Semih Kaya, pupillo di Mancini. Per il classe 1991, il Galatasaray chiede circa 8 milioni di euro mentre l'Inter, per ora, è arrivata a offrirne 6,5 come riporta Fanatik.

MBIA IPOTESI NON TRAMONTATA

Tra Felipe Melo e Thiago Motta a godere potrebbe essere il terzo incomodo, Stephane Mbia. Per i centrocampisti di Galatasaray e Psg la trattativa è più complicata del previsto, soprattutto per l'italo-brasiliano che è il favorito di Mancini. Per questo Mbia sta ritardando la firma col Trabzonspor, in attesa di una chiamata da Appiano Gentile.

MIRANDA-INTER, SI TRATTA

C'è l'accordo con Miranda. Ora bisogna trattare con l'Atletico Madrid. Piero Ausilio sta lavorando per regalare a Roberto Mancini il centrale brasiliano, già seguito dal Milan. I nerazzurri hanno un principio d'accordo col giocatore e hanno offerto 12 milioni di euro all'Atletico. La richiesta dei Colchoneros, però, non scende dai 15. Bisogna venirsi incontro. Si può chiudere a 14 bonus compresi. L'Atletico ha già individuato il sostituto nella propria rosa: si tratta di José Gimenez, difensore uruguaiano classe 1995. Diego Pablo Simeone sembra intenzionato a dargli fiducia nella prossima stagione.

THIAGO MOTTA, FRENATA PSG

Si raffredda la pista Thiago Motta per l'Inter. Il Psg, stando a Fcinternews.it, ha momentaneamente deciso di non liberare il centrocampista, il cui contratto è in scadenza tra un anno. Per l'affare, dunque, si allungano i tempi. Nel frattempo l'Inter però deve dare anche una risposta a Melo, lasciato in stand-by e tallonato dal SIviglia.

HANDANOVIC HA RINNOVATO

Samir Handanovic ha rinnovato con l'Inter fino al 2019. Già da qualche giorno da corso Vittorio Emanuele filtrvaa ottimismo. Per Roberto Mancini è una notizia importante. Il tecnico di Jesi è stato accontentato.

BOTTA, SI PUNTA A FAR CASSA

In attesa dei colpi importanti, in casa Inter si comincia a sfoltire la rosa. A partire da Botta, di rientro dal Chievo. Stando alla Gazzetta dello Sport, il giocatore ormai è vicinissimo ai messicani del Pachuca per una cifra che si aggira intorno ai 2,7 mln di euro.