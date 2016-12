29 giugno 2015 Inter, mercato live - Ag. Montoya: "Arriva con prestito biennale" Melo intanto aspetta una chiamata dai nerazzurri: vuole tornare in Italia

MARCA: C'E' OK BARCELLONA PER MONTOYAManca ancora l'ufficialità ma secondo Marca, che ha sentito fonti del Barcellona, il club blaugrana ha detto sì alla richiesta dell'Inter: Montoya vestirà nerazzurro in prestito per una stagione con opzione per la seconda con diritto di riscatto a 7-8 milioni.

OCCHI SU OBI MIKEL E SONGPerso Imbula e a caccia di Felipe Melo, l'Inter si tiene aperta qualche via alternativa e, nelle ultime ore, avrebbe preso in considerazione altri due giocatori. Si tratta di Obi Mikel, già seguito nel recente passato, e Alexandre Song rientrato al Barcellona dopo una stagione al West Ham.

RMC: IMBULA A OPORTO PER VISITE E FIRMAManca solo l'ufficialità, ma Imbula è virtualmente un giocatore del Porto. Secondo Rmc, il giocatore del Marsiglia è infatti a Oporto dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare per i Dragoes. Al Marsiglia andranno 23 milioni

AG. MONTOYA: "ARRIVA IN PRESTITO BIENNALE"Non c'erano dubbi. Anzi, qualcuno ipotizza già visite mediche previste per dopodomani, ma un'ulteriore conferma è arrivata anche dall'agente di Montoya a calciomercato.com: "Arriverà all'Inter in prestito biennale. Manca solamente il sì del Barcellona"

SI ATTENDE FELIPE MELOPerso Imbula, che andrà al Porto, l'Inter piomba di nuovo su Felipe Melo. Il centrocampista brasiliano non vede l'ora di ritornare in Italia e spera in una chiamata di Piero Ausilio. I nerazzurri a giorni torneranno a trattare con il Galatasaray per ultimare i dettagli. Con il giocatore, invece, c'è già un accordo di massima.

IL FENERBAHCE ALZA L'OFFERTA PER GUARINLa prima cessione dell'Inter potrebbe riguardare Guarin. Il centrocampista colombiano è a un passo dal Fenerbahce. La trattativa sarebbe molto vicina al lieto fine: il club di Istanbul avrebbe virato, ormai da tempo, su Guarin e potrebbe chiudere l'affare a breve, alzando l'offerta a 10,5 milioni di euro e limando quindi la distanza con l'Inter.

INTER-JUVE, INCONTRO PER KOVACICLa notizia è clamorosa: la Juventus vuole Kovacic. Beppe Marotta vede nel croato il sostituto naturale di Pirlo. C'è da abbattere la forte rivalità tra le due squadre, come dimostrato dal famoso scambio di mercato Vucinic-Guarin saltato quando tutto sembrava ormai fatto.

L'EQUIPE: IMBULA HA SCELTO IL PORTOImbula ha scelto il Porto e il Marsiglia incasserà 25 milioni di euro. Il giocatore, che aveva in mano un accordo di 4 anni con i nerazzurri, alla fine ha scelto di trasferirsi in Portogallo. Stavolta il club di corso Vittorio Emanuele si deve rassegnare.

GUARIN: INTER-FENERBAHCE ANCORA DISTANTIInter e Fenerbahce sono ancora distanti per Guarin. I turchi sono fermi all'offerta di 8 milioni di euro per il fantasista colombiano, ma il club di corso Vittorio Emanuele ne vuole 12. Nei prossimi giorni ci saranno altri incontri a Milano per trovare l'accordo, magari inserendo qualche bonus.

DALL'INGHILTERRA: SALAH HA SCELTO L'INTERL'Inter sarebbe vicina a chiudere con il Chelsea un affare da 7 milioni di euro per l'acquisto di Salah. Secondo il Mirror la proposta della Fiorentina non accontenterebbe l'egiziano, che ora spinge per la soluzione nerazzurra.

NUOVO INCONTRO PER IMBULAMentre l'affare con il Marsiglia è ormai concluso (prestito oneroso con riscatto dopo 18 mesi) resta da convincere il centrocampista: l'Inter incontrerà in giornata il padre e l'avvocato del giocatore per definire gli ultimi dettagli e provare a convincere definitivamente Imbula.

IMBULA, L'AGENTE: "L'OFFERTA DELL'INTER NON SODDISFA L'OM""Non ne faremo una questione per un milione di euro". Lo ha detto un dirigente del Marsiglia a 'Le Journal Du Dimanche' in merito all'affare Imbula. Palla, dunque, al centrocampista, che sceglierà la sua destinazione. Poi parola all'agente di Imbula: "L'Inter è la squadra che si è mossa per prima per Imbula ed è determinata a prendere il giocatore, ma al momento non basta - ha detto il suo agente Willy Ndagi in esclusiva a calciomercato.com - L'offerta che ha formulato al Marsiglia non è soddisfacente, ecco perché il club francese sta prendendo in considerazione altre proposte. Siamo stati contattati da altre società, che presto faranno offerte concrete".

CUADRADO ALTERNATIVA A SALAHGiorni di attesa per l'Inter, che aspetta la decisione di Salah. Il club nerazzurro ha fatto all'egiziano un'offerta intorno ai 3,5 milioni di euro ma il giocatore in questo momento sembra più vicino alla Fiorentina. La società viola, come dichiarato dal club manager Vincenzo Guerini, gli ha fatto una proposta "da manicomio". Nei primi giorni della settimana arriverà il verdetto. Intanto però l'Inter non resta a guardare e ha parlato con il Chelsea per Cuadrado: obiettivo ottenerlo in prestito con diritto di riscatto.

RANOCCHIA, RINNOVO DEPOSITATOManca soltanto l'annuncio ufficiale ma è cosa fatta il rinnovo di capitan Ranocchia fino al 2019. Il contratto è stato depositato in Lega.

IMBULA, OTTIMISMO INTER Regna l'ottimismo in casa Inter sul fronte Imbula, nonostante le indiscrezioni dell'Equipe secondo cui il centrocampista non sarebbe convinto del progetto di Mancini - vuole giocare la Champions League - e nonostante l'inserimento del Porto, pronto a mettere sul piatto della bilancia 25 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto. Il club nerazzurro lo aspetta in settimana.