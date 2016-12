13 agosto 2015 Inter, mercato live: addio Melo, rinnovo col Galatasaray sino al 2019 I nerazzurri sempre al lavoro invece per Perisic

SHAQIRI: "FELICE ESPERIENZA ALL'INTER SIA FINITA"Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dello Stoke City, Xherdan Shaqiri ha trovato il modo per lanciare una frecciata all'Inter: "Tante cose non andavano bene lì, sono felice che quest'esperienza sia durata poco e di essere qui adesso".

UFFICIALE: MELO-GALATASARAY SINO AL 2019Adesso è ufficiale. Accordo raggiunto e firma nero su bianco per Felipe Melo, che dopo quattro stagioni in giallorosso, prolunga ancora fino al 2019 con il Galatasaray. Ad annunciarlo un comunicato sul sito ufficiale del club turco: "Il Galatasaray ha annuncia che il giocatore Felipe Melo ha rinnovato il suo rapporto con il club. Il contratto attuale è stato esteso fino al 2019".

MELO RINNOVA COL GALATASARAY Fumata bianca per il rinnovo di Felipe Melo con il Galatasaray. L'incontro tra il club turco e i rappresentanti del brasiliano ha avuto esito positivo: l'ex juventino resterà per altri tra anni al Gala. Decisivo in tal senso il temporeggiare dell'Inter: nonostante un pre-accordo già raggiunto coi nerazzurri, alla fine Melo ha preferito restare a Istanbul.

L'AGENTE DI FELIPE MELO: "PROBABILE IL RINNOVO COL GALA"Felipe Melo sembra allontanarsi definitivamente dall'Inter. Lo ha confermato il suo agente, José Rodriguez, parlando a fcinternews. "La situazione è leggermente cambiata: ora noi stiamo valutando la proposta di rinnovo con il Galatasaray, che al momento rappresenta la soluzione più probabile. Non lo nascondo, potremmo allungare il nostro contratto per altre 2-3 stagioni", ha detto.

TAIDER, ACCORDO CON IL BOLOGNAL'Inter avrebbe trovato l'accordo con il Bologna per Taider sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni. Per il centrocampista pronto un quadriennale da 900 mila euro a stagione.

PERISIC, LA TRATTATIVA CONTINUA"Stiamo lavorando". Come ribadito dal ds Ausilio, l'Inter non molla Perisic, nonostante il Wolfsburg non si smuova dalla richiesta di 20 milioni di euro subito. L'esclusione del giocatore dall'amichevole contro il Magdeburgo è un segnale positivo per i nerazzurri, che hanno offerto 5 milioni per il prestito e 12 per il riscatto obbligatorio.

RANOCCHIA SEMPRE NEL RADAR ROMAAndrea Ranocchia continua a restare nel mirino della Roma per rinforzare la difesa di garcia. In casa giallorosssa tuttavia - come scrive Tuttosport - ritengono eccessiva la valutazione di 15 milioni per il capitano nerazzurro.

AUSILIO: "PRIMA LE CESSIONI""Siamo stati chiari fin dall'inizio e, al momento, a livello numerico siamo a posto. Bisogna cedere. Per quanto riguarda il croato, non ci nascondiamo. Ci piace e lo seguiamo, ma al momento ci sono visioni differenti con il Wolfsburg. Stiamo lavorando. Posso comunque dire che arriverà sicuramente un nuovo giocatore in attacco perché abbiamo appena venduto Shaqiri, mentre per quanto riguarda gli altri reparti il discorso è semplice: bisogna vendere perché la rosa è ampia". Queste le parole del d.s. interista Piero Ausilio raccolte da FCInterNews.

MANCINI: "PERISIC? FIDUCIOSO PER TANTE COSE"Roberto Mancini non si sbilancia sull'arrivo o meno di Perisic all'Inter. "Se sono fiducioso? Sono fiducioso per tante cose", ha detto al Trofeo Tim.

ALLOFS RIBADISCE: "PERISIC? OFFERTA NON BUONA"Il ds del Wolfsburg, Klaus Allofs, ha ribadito che l'offerta dell'Inter per Perisic non è all'altezza delle aspettative del club tedesco. "L'Inter cerca ancora Perisic? Dovesse essere così, non posso immaginare che l'offerta sia abbastanza buona", ha detto in occasione dell'amichevole con il Magdeburgo.

IL WOLFSBURG "TAGLIA" PERISICIn attesa dell'affondo decisivo dell'Inter, Ivan Perisic - così come Kevin De Bruyne, altro uomo mercato del Wolfsburg - non è stato nemmeno convocato per l'amichevole che la squadra tedesca ha disputato quest'oggi contro il Magdeburgo, club di terza serie, finita con la sconfitta per 4-3 del Wolfsburg. Altro indizio del fatto che la trattativa prosegue sotto traccia?



DAL PORTOGALLO: INTERESSA CRISTANTEIl quotidiano portoghese A Bola riporta un'indiscrezione secondo la quale l'Inter sarebbe sulle tracce di Bryan Cristante, il centrocampista passato dal Milan al Benfica per 7 milioni nella passata stagione

PERISIC, NON SI ESCLUDE IL RINNOVOPerisic, non si escluse l'ipotesi del rinnovo con il Wolfsburg. Ma l'Inter non si arrende, nonostante la distanza notevole tra domanda (20 milioni subito) e offerta dei nerazzurri (5 milioni + 12).

PERISIC SEGUE L'INTER SU INSTAGRAMNuovo giorno, nuova puntata della telenovela Perisic. Mancini insiste per il croato, chiama Thohir e spinge perché si chiuda. E il giocatore del Wolfsburg? Bene, oggi è lo stesso attaccante a fornire un piccolo indizio (?) sul suo possibile futuro visto che questa mattina ha cominciato a seguire l'Inter su Instagram, alimentando così le voci relative a un suo imminente passaggio al club nerazzurro.

MELO, GALATASARAY: ULTIMA CHIAMATA IL 14 AGOSTOIl Galatasaray fissa un termine ultimo per Felipe Melo: se l'Inter vorrà portare in Italia il brasiliano, dovrà presentare un'offerta entro venerdì 14 agosto. Se entro quella data non sarà raggiunto l'accordo, l'ex centrocampista di Fiorentina e Juventus firmerà il rinnovo.



MANCINI CHIAMA THOHIR PER PERISIC Mancini vuole Perisic. Dopo la netta chiusura del Wolfsburg, secondo la Gazzetta dello Sport l'allenatore nerazzurro avrebbe telefonato direttamente al presidente Thohir per chiedere uno sforzo in tempi rapidi per arrivare al croato. Non trova conferma la notizia che riguarda le visite mediche già programmate, mentre restano in piedi le alternative Perotti, Ljiajc e Mertens.

SHAQIRI: "ENTUSIASTA PER QUESTA NUOVA ESPERIENZA"Arrivano direttamente dal sito dello Stoke City le prime parole di Xherdan Shaqiri come nuovo giocatore dei Potters. "Sono molto felice e incredibilmente entusiasta di questo trasferimento - ha detto lo svizzero -. Negli ultimi tre giorni ho incontrato persone fantastiche di questo club e ho assistito alla meravigliosa atmosfera del Britannia Stadium nel match di domenica con il Liverpool. Questa esperienza è stata travolgente. Un ringraziamento particolare va al manager, Mark Hughes, all'amministratore delegato, Tony Scholes, e a Mark Cartwright per il lavoro svolto per arrivare al buon esito del mio trasferimento. Darò il meglio per ripagare la loro fiducia. Non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e di fare il mio debutto. E' bello essere finalmente un Potter!".

UFFICIALE: SHAQIRI ALLO STOKE CITYAdesso è ufficiale: Xherdan Shaqiri è un nuovo giocatore dello Stoke City. L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo ufficiale Twitter dei Potters. Il club inglese ha anche confermato le cifre dell'affare: 12 milioni di sterline, quindi circa 17 milioni di euro.

PREZIOSI BLINDA PEROTTI"L'Inter è interessata, ma non se lo può permettere. Non combacia nulla tra la domanda della dirigenza e l'offerta del club milanese": doccia fredda per l'Inter e le sue ambizioni di prendere Perisic ridimensionate dalle parole di Klaus Allofs il ds del Wolfsburg che ha parlato al portale del quotidiano Kicker.

PREZIOSI: "NO A NAGATOMO. PEROTTI RESTA"Intervistato da FcInternews.it, il presidente del Genoa Preziosi ha chiuso la pista che voleva Nagatomo vicino alla squadra di Gasperini. E, nel frattempo, ha blindato Diego Perotti: "Sì, è vero. Posso confermare che seguivamo l'esterno giapponese, ma non è mai stato raggiunto l'accordo con l'Inter. Adesso il nostro interesse nei suoi confronti non esiste più, non rientra più nei nostri piani. Perotti? Non lo vogliamo vendere, resterà al Genoa al 100%"-.

PER L'ATTACCO C'E' BORINIFuori, ormai da tempo, dal progetto Liverpool, Fabio Borini può tornare in Italia a breve. Sull'attaccante ci sono la Fiorentina e la Lazio, ma ora anche l'Inter ci pensa seriamente, riporta Il Corriere dello Sport.