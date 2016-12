Inter, mercato in fermento: sforzi per Candreva e Berardi

Andiamo per reparto. In attesa di capire la volontà di Carrizo, in porta è arrivato il rinnovo di Bardi fino al 2019, ma è la difesa il reparto più ricco di nomi in entrata e in uscita. Juan Jesus piace in Premier League e Mazzarri lo vorrebbe portare al Watford, così come Santon piace al Crystal Palace oltre a Bologna e Samp. Mancini però ha chiesto un centrale difensivo affidabile ma lo scambio col Sassuolo tra Acerbi e Ranocchia per il momento ha subito una frenata per via dell'affare Berardi. Il difensore dello Zenit, Ezequiel Garay, si è proposto ma la pista è fredda.



A centrocampo il sogno è Yaya Touré e la speranza è che l'arrivo di Suning possa dare l'accelerata decisiva per la fumata bianca col Manchester City, ma per ora gli sforzi sono concentrati su Candreva. L'esterno della Lazio e della Nazionale ha già un accordo di massima coi nerazzurri, ma resta da trovare l'accordo con Lotito, impresa sicuramente non facile. Il Liverpool intanto ha chiesto Perisic, ma salvo clamorose offerte non sarà lui il pezzo da sacrificare sul mercato in estate.



In attacco, infine, tutto ruota intorno a Berardi. L'attaccante del Sassuolo ha fatto sapere di non volersi muovere dall'Emilia come confermato dal ds Carnevali e da Di Francesco, ma i nerazzurri domenica faranno un ultimo tentativo offrendo un quinquennale a tre milioni di euro a stagione per provare ad accelerare i tempi e sorpassare la Juventus.