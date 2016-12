Inter, maxi risarcimento: chiesti 28 mln a Osvaldo 

19:27 - Osvaldo-Inter finisce in tribunale, ma la novità è rappresentata dalla esorbitante richiesta di risarcimento all'attaccante dei nerazzurri: 28 milioni di euro. Una cifra da capogiro, quasi surreale: la somma di due vertenze differenti portate avanti dall'avvocato Angelo Capellini: una per la rescissione con indenizzio (25 milioni) e la seconda legata al contratto sui diritti d'immagine che il bomber aveva ceduto al club (3 milioni).

Dall'altra parte Osvaldo ha risposto con una controcausa e ha chiesto tre milioni di euro per i danni d'immagine. Cifra sicuramente più ragionevole. Nel frattempo il bomber vuole tornare alla Juventus e ha già trovato un accordo con i bianconeri. L'Inter, però, per volontà di Thohir, si è mezza di messo chiedendo altri 500mila euro di indenizzo. Somma che Marotta non è disposto a versare nelle casse dei nerazzurri. Insomma, ci sono tutti i tasselli, ma non sono ancora tutti incastrati. Si ripeterà con Osvaldo il caso Vucinic-Guarin? Lo scopriremo prestissimo.

Così sarebbe già pronta l'alternativa per Allegri: il ritorno di Alessandro Matri (accordo di massima con il Genoa), mentre la pista Giampaolo Pazzini è meno percorribile. Il tutto mentre Sebastian Giovinco e il Toronto si sono praticamente decisi ad anticipare l'avventura della Formica Atomica in Mls.