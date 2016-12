Inter, Mancini: "Yaya Touré vuole l'Italia"

10:28 - Presente, futuro e, soprattutto, mercato. Mancini racconta i programmi dell'Inter a Gazzetta Tv: "La squadra è migliorata tantissimo nella mentalità e nel gioco. Mettendo ora le basi, l'anno prossimo potremo lottare per lo scudetto". Il sogno è Yaya Touré: "Ha giocato in tutti i campionati, tranne in Germania e in Italia. Se lui, come sembra, vorrà fare un'esperienza da noi, c'è questa possibilità. Se verrà in Italia, verrà all'Inter".

Il tecnico, nonostante i risultati non lo premino ancora, crede nel suo lavoro ed è ottimista in vista del futuro: "Ho cercato di dare più confidenza alla squadra, che dopo il cambio d'allenatore era giù nel morale. Ma è la prima volta, in tanti anni che alleno, che trovo dei ragazzi che si mettono a disposizione totalmente e in poco tempo migliorano, pur senza preparazione. I progressi che hanno fatto in questi mesi sono stati enormi. I giocatori lavorano bene anche se continuiamo a fare degli errori. La squadra è migliorata tantissimo nella mentalità e nel gioco. Sono sicuro che, mettendo ora le basi e con una preparazione, l'Inter possa lottare per lo scudetto. La qualificazione alla Champions? Saranno decisive le prossime quattro partite".



Da migliorare, intanto, c'è la difesa: "Diciamo che dietro siamo un po' naif. Però ci stiamo lavorando, non è semplice passare da una difesa a cinque a una a quattro. Facciamo errori, una volta Juan Jesus, l'altra Ranocchia. Ma anche il centrocampo deve aiutare, come Ranocchia a Napoli ha fatto una grande partita, spero che un giorno possa giocare bene tutta la difesa e così sarà".



Mancini parla poi di mercato, che in estate potrebbe regalare all'Inter Yaya Touré: "Ha giocato in tutti i campionati, tranne in Germania e in Italia. Se lui, come sembra, vorrà fare un'esperienza in Italia, c'è questa possibilità. Non sarà semplice ma, se verrà in Italia, verrà all'Inter. E' un giocatore con personalità e qualità tecniche incredibili. Toulalan già preso? Bisogna parlare con Piero (Ausilio, ndr). Può giocare con Touré, con Medel, con Guarin...". I nerazzurri, dalla prossima stagione, potrebbero avere un nuovo portiere: Perin. "Assomiglia a Zenga", dice il Mancio, che intanto vuole però tenersi stretto Icardi: "Credo che resterà per tanti anni. Migliora settimana dopo settimana, nel primo mese ha avuto difficoltà, negli ultimi due mesi sta migliorando molto. Sono molto contento perché ci sta mettendo impegno. All'inizio gli ho detto di migliorare il gioco fuori area e lo sta facendo".