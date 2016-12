Inter, Mancini vede Thohir: "E' andato tutto bene" 

17:37 - Un'ora insieme per progettare il futuro, pomeriggio importante per l'Inter che verrà. Roberto Mancini ha fatto visita a Erick Thohir per un vertice a tutto mercato. Naturalmente si sarà parlato di Yaya Tourè, grande obiettivo per l'estate e l'allenatore nerazzurro all'uscita dall'hotel milanese che ospita il presidente, intercettato in esclusiva, ha detto: "Tutto bene, come sempre. Tourè? Adesso vediamo". Poche parole, ma accompagnate da tanti sorrisi.

Dalle 15 alle 16 per fare il punto della situazione dopo la sconfitta contro la Juventus che, sicuramente, sarà passata un po' sotto silenzio. Meglio parlare di quello che sarà con grande ottimismo per tornare a lottare per lo scudetto tramite un grande mercato. L'obiettivo numero uno è dichiarato da tempo: Yaya Tourè. I nerazzurri sono in vantaggio, ma bisogna mettere a punto la strategia per evitare brutte sorprese. Alla luce anche dell'interessamento del Chelsea di Mourinho. Un'ora per iniziare a costruire un'Inter tutta nuova