Inter, Mancini mette Candreva nel mirino

E' Antonio Candreva il nome nuovo per l'Inter . Roberto Mancini ha chiesto espressamente a Thohir l'esterno offensivo della Lazio per il quale ci sarebbe già pronta un'offerta. I nerazzurri vorrebbero mettere sul piatto 10 milioni più Andrea Ranocchia ma, al momento, il presidente della Lazio, Claudio Lotito , fa muro e chiede 20 milioni senza contropartite. La missione è appena partita anche se la trattativa ha tutta l'aria di non essere semplice.

Di Candreva si è infatti parlato nelle scorse settimane per un interessamento, via Spagna, addirittura del Barcellona. L'alternativa al laziale resta Sofian Feghouli, deciso a lasciare il Valencia nella prossima finestra di mercato.



Aperte anche le piste che portano a Napoli dove sia Mertens che Gabbiadini sono considerati dal Mancio obiettivi sensibili. Anche qui, però, la strada sembra in salita. L'ex Samp piace a Sarri che lo utilizza sì con il contagocce ma lo considera un fondamentale vice-Higuain. Il belga, invece, ha chiesto attraverso il suo agente agli azzurri un incontro per discutere il rinnovo di contratto. Da questo vertice si capirà quante siano effettivamente le sue possibilità di rimanere a Napoli o di cambiare aria.