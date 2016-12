Inter: Lennon e Camacho nel mirino. E Cerci

15:02 - Mentre l'Inter e Mancini sono concentrati sull'ultimo impegno (con la Lazio) prima della sosta, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare in vista del mercato di gennaio, quando il club proverà a mettere a disposizione del tecnico innesti importanti per puntare alla Champions League. Resta caldo il nome di Cerci, ma torna d'attualità anche un vecchio pallino interista: Aaron Lennon del Tottenham. A centrocampo piace invece Ignacio Camacho.

Mancini, come ha spiegato più volte, per esprimere al meglio la propria idea di gioco ha bisogno di esterni d'attacco che, attualmente, non sono presenti in rosa. Cerci, chiuso all'Atletico Madrid, è un obiettivo percorribile. Ed è il primo nella lista di preferenze del tecnico, ferme restando la complessità della trattativa e la concorrenza (Milan, fra le altre). Mancini, sul conto di Cerci, può vantare una sorta di scelta primaria che l'ex granata è pronto a compiere proprio per giocare agli ordini del tecnico interista.

Negli ultimi giorni si è riaperta la pista che porta ad Aaron Lennon, ala destra del Tottenham in scadenza nel 2016. Piero Ausilio, nel suo ultimo viaggio a Londra, ha sondato il terreno e raccolto informazioni. Gli Spurs sono disposti a trattare per l'inglese - che quest'anno non sta trovando continuità - e nell'affare potrebbe essere inserito Guarin, gradito al tecnico dei londinesi Pochettino.



Per quanto riguarda il centrocampo, invece, prende corpo l'idea Ignacio Camacho, mediano del Malaga classe 1990. Lo spagnolo è stato osservato più volte e ha ben impressionato i dirigenti dell'Inter. Resta lo scoglio legato al prezzo del cartellino - decisamente alto - visto che il giocatore è blindato con un contratto fino al 2019.