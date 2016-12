Inter, Lassana Diarra ha già fatto le visite mediche

14:44 - Lassana Diarra ha già un piede all'interno di Appiano Gentile. L'ex centrocampista del Real Madrid, attualmente fermo per un contenzioso in atto con il suo ultimo club, la Lokomotiv Mosca, avrebbe già sostenuto le visite mediche con l'Inter e alla riapertura del mercato sarà, salvo cambi di rotta, il primo rinforzo per Roberto Mancini. I nerazzurri si sono portati avanti facendo sostenere i controlli di rito al francese test che, da quanto filtrato, hanno evidenziato l'ottimo stato fisico del giocatore.



L'accordo con Diarra c'è, mancano a questo punto solo le firme: l'Inter ha comunque bloccato l'ex mediano dell'Anzhi e ora, prima di ratificare il tutto, resta solo da capire come evolverà il contenzioso in atto tra il giocatore e la Lokomotiv Mosca. Serve un po' di tempo per l'ufficialità, ma Lass Diarra è realmente vicinissimo ai nerazzurri.