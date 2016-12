Inter: la Russia vuole Mancini come ct

La Russia ha messo nel mirino Roberto Mancini per affidargli la panchina della Nazionale in vista dei Mondiali casalinghi del 2018. L'indiscrezione arriva dall'agenzia di stampa Tass , che cita una fonte interna alla Federcalcio russa. Il tecnico dell'Inter è il favorito numero 1 per prendere il posto di Slutsky. La scelta del successore, come spiegato dal ministro dello sport russo Vitaly Mutko, verrà presa entro il 30 luglio.

I rapporti con l'Inter sono ai minimi termini e, nonostante sia partito per la tournée negli States, nelle prossime due settimane si deciderà il suo futuro: senza una maggiore autonomia nelle scelte di mercato, Mancini è pronto a strappare il contratto in vigore fino al giugno 2017 e intraprendere altre strade. Una di queste potrebbe portare direttamente verso il Mondiale di Russia 2018, visto che la Federcalcio locale lo vorrebbe alla guida della Nazionale per l'appuntamento casalingo. Il nome del Mancio è stato fatto alla Tass da una fonte interna alla federazione che, interpellata, si è trincerata dietro il più classico dei no comment.



Quel che è certo è che la Russia avrà il suo nuovo commissario tecnico entro il 30 luglio, quando avrà inizio il campionato. Lo ha detto il presidente della Federcalcio, nonché ministro dello sport, Mutko. "Il nuovo ct è priorità. Mi piacerebbe annunciare il nuovo allenatore entro il 30 luglio e mi piacerebbe che sia presente alla prima partita di campionato". Le sirene hanno cominciato a cantare: chissà se il Mancio si lascerà ammagliare come un moderno Ulisse...