Inter, la Premier chiama Icardi. Il Chelsea in pole

10:12 - Icardi, fortissimamente Icardi. Non siamo ancora a giugno eppure il mercato dell'attaccante argentino dell'Inter è già cominciato. Anzi, è già decollato. Domenica a San Siro, per il match contro il Palermo, c'era la ressa degli osservatori venuti dalla Premier: Chelsea, in prima linea, ma anche Manchester United, City e Liverpool. Tutti pronti a sfidarsi a singolar tenzone per accaparrarsi, lui, Icardi. Il prezzo? Si parte da 35 milioni di euro.

Da qui alla fine della stagione sarà, quindi, uno rincorrersi frenetico di notizie. Icardi rinnova? No, parte. C'è l'offerta di questo club, piuttosto che di quest'altro. E' normale, d'altronde, che un giocatore di 21 anni appena, in odore di diventare capo cannoniere della Serie A (13 i gol contro i 14 del connazionale Tevez), stimoli gli appetiti dei grandi club d'Europa. Che, è chiaro, cercano prima di tutto profili interessanti proprio come quello dell'argentino. Profili spendibili anche dal punto di vista non certo sportivo, ma dell'immagine.

Ma torniamo a bomba: domenica in tribuna si sono visti quattro club inglesi, i più importanti, i più titolati. Tutti pronti, anzi prontissimi, a sedersi al tavolo con Thohir per cominciare a trattare la cessione. D'altronde, il rinnovo del contratto tra i nerazzurri e il bomber di Rosario non c'è ancora. E il suo ingaggio da top player è ancora lontano dall'essere firmato. Dietro la massiccia missione della Premier c'è proprio questo aspetto da sfruttare. In casa Inter, intanto, si valutano alternative e offerte: la prima porta a Cignac dell'Olympique Marsiglia cjhe si svincola nel luglio 2015 e che è da tempo ormai nel mirino.