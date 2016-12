Inter, la Juve tenta Vidic per gennaio

10:07 - Un'idea di mercato stuzzica la dirigenza della Juventus. A gennaio, secondo da La Stampa, Nemanja Vidic potrebbe vestire la maglia bianconera. La Vecchia Signora, infatti, sta pensando proprio al difensore 32enne, ex Manchester United, per rinfoltire il reparto arretrato falcidiato da troppe e pesanti assenze. Il fatto poi che con Mancini il giocatore stia trovando poco spazio è un tasselo non sottovalutare per il buon esito della trattativa.

Vidic, arrivato in estate, a parametro zero, sta vivendo una stagione molto complicata con la maglia nerazzurra. Partito come un vero e proprio simbolo della rinascita interista, è diventato, col passare del tempo, un oggetto ancora poco identificato. Mancini, dal canto, suo non ha fatto nulla per tenere alto il morale del giocatore. Anzi, dalle sue dichiarazioni pare sempre più orientato a tenere il difensore fuori dai giochi. Alle domande sul suo scarso utilizzo si è limitato a dire: "Quando starà bene, se lo merita, giocherà". Come a dire, al momento non se ne parla.

E allora, eccola l'intuizione della Juventus che, ancora coi cerotti nel reparto arretrato (mancano Barzagli da tempo e Caceres), cerca un uomo d'esperienza anche in vista degli ottavi di Champions League. Si tratterebbe comunque di un prestito.