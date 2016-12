Inter, la gioia di Kondogbia: "Tifosi, vi aspetto a San Siro"

KONDOGBIA SCATENATO: SALTI E LANCIO DELLA MAGLIA Già scatenato Kondogbia in occasione del primo saluto ai tifosi dell'Inter. Quando si è affacciato dal balcone dell'hotel ME Milan Il Duca per salutare i tanti sostenitori nerazzurri che lo aspettavano, il centrocampista francese ha mostrato la sua maglia numero 7, che poi ha lanciato tra la folla. Poi ha saltellato con i tifosi, letteralmente impazziti per lui.

KONDOG: "CIAO TIFOSI. MANCINI MI HA CONVINTO""Ciao tifosi nerazzurri, sono Geoffrey Kondogbia. Vi aspetto a San Siro, niente è come esserci". Queste le prime parole del centrocampista francese con indosso la maglia dell'Inter in un video pubblicato sugli account social del club. "E' un sogno che si avvera far parte di questa grande squadra, seguivo l'Inter in tv, starò qui il maggior tempo possibile - ha aggiunto il francese ai microfoni di Inter Channel - Oggi faccio parte di questa grande squadra, quindi farò il massimo per questo grande club. Ho sentito subito l'entusiasmo dei tifosi ed è un piacere per me. Ho parlato con Mancini una settimana fa e mi ha convinto. Non si può dire di no a una squadra come l'Inter".