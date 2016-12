Inter: l'Atletico su Brozovic e si lavora per Candreva

Al di là della trattativa con Suning, l'Inter lavora per la prossima stagione. Trattenere tutti i giocatori non sarà facile: Brozovic è tra i candidati per la cessione. Il croato ha mercato in Premier e piace anche all'Atletico Madrid. C'è già stato un incontro tra Ausilio e l'ad Manuel Angel Gil. In entrata si lavora per Candreva e poi c'è stato un dialogo tra Thohir e Florentino Perez a margine della cena di Gala alla vigilia della Champions.