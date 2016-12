Inter, l'Atletico punta Icardi: Simeone prova a tentare Maurito

Icardi all'Atletico è una delle voci che circolano sempre ad ogni finestra di mercato negli ultimi tempi, ma questa volta forse la situazione potrebbe essere diversa. Da una parte il Cholo ha deciso di puntare forte sull'argentino, chiedendo al club di fare uno sforzo importante per puntellare l'attacco e dare nuovamente l'assalto alla Champions League.



L'operazione, infatti, non sarebbe certamente economica. Per portare Icardi a Madrid, servono almeno 45 milioni di euro. A meno non se ne fa nulla. Certo, la volontà del giocatore è sempre un tassello fondamentale in questo genere di affari. E proprio per questo motivo in Argentina sono certi che il Cholo proverà a tentare la punta nerazzurra facendo leva sul rapporto speciale che lega i due da diverso tempo.



Al momento Maurito non sembra intenzionato a lasciare Milano e l'arrivo dei cinesi sembra avergli dato nuovi stimoli per la prossima stagione all'ombra della Madonnina. Il carisma di Simeone però non va sottovalutato e col mercato appena iniziato nelle prossime settimane non si escludono clamorosi sviluppi nella vicenda.