Inter, l'Arsenal vuole Icardi: pronti 30 milioni di euro

Mauro Icardi piace a mezza Premier League . Come scrive il Mirror, per l'attaccante argentino dell'Inter ci sono Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester United . Di queste, sono i Gunners ad avere le idee chiare: Arsene Wenger è pronto a offrire 30 milioni di euro al club di corso Vittorio Emanuele. Una cifra, però, considerata bassa da Erick Thohir . Se l'offerta dovesse salire, tutto potrebbe cambiare.

Fallendo il terzo posto e la qualificazione alla Champions League, l'Inter potrebbe essere costretta a cedere un suo big. Dall'Inghilterra arrivano le offerte migliori: è di qualche giorno fa la notizia di un interessamento del Liverpool per Perisic. E anche per il croato, sempre la stampa d'Oltremanica, si era parlato di un'offerta da 30 milioni di euro per il giocatore sbarcato alla Pinetina dal Wolfsburg.