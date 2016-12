Inter, l'agente esce allo scoperto: "Brozovic è sul mercato"

"Marcelo è da considerare come un giocatore sul mercato e quindi in vendita". Esce allo scoperto Miroslav Bicanic, agente del centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic, che ribadisce il concetto espresso già qualche mese fa. "Per i dettagli bisognerebbe ora chiedere alla società" ha aggiunto Bicanic. Secondo le ultime voci di mercato, l'Inter potrebbe cedere Brozovic per arrivare a Joao Mario.

Il portoghese dello Sporting Lisbona, bloccato dai nerazzurri grazie alla mediazione di Kia Joorabchian, costa 45 milioni. Soldi che l'Inter al momento non può investire perché deve rispettare i parametri fissati dal Fair Play Uefa. Dunque, i nerazzurri devono prima incassare per arrivare a Joao Mario. Oppure posticipare il pagamento al prossimo anno.



Tra i 'sacrificabili' c'è appunto Marcelo Brozovic, accostato nelle scorse settimane alla Juventus. "Lui è un grande calciatore e un grande professionista, si comporta come tale all'Inter, ma sicuramente farebbe altrettanto anche negli altri club. Staremo a vedere in questi giorni, per il momento non posso aggiungere altro". Ha concluso Bicanic parlando a Fcinternews.it.