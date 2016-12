Inter, l'agente di Touré annuncia: "A giugno lascia il Manchester City"

Stavolta sarà addio: Yaya Touré a fine stagione lascerà il Manchester City . L'annuncio che forse non a caso arriva all'indomanni dell'ufficialità dell'arrivo di Pep Guardiola, è stato dato dal procuratore del giocatore al The Sun: "Penso che Yaya lascerà il club a fine anno, ma prima spero riesca a vincere altri trofei" ha dichiarato Dmitri Seluk. "Ma non è una questione se a Guardiola piaccia o meno Yaya: è la vita, va così". Una excusatio non petita che comunque sia anticipa un divorzio che per l'ivoriano riapre la prospettiva nerazzurra: non è certo un mistero che Mancini lo vorrebbe con sè all'Inter . Magari insieme a Banega.

Già, l'argentino. Già prenotato per luglio. Usiamo il condizionale ma così dovrebbe essere: nonostante le parole del suo agente che paiono più che altro di circostanza. Parlando ad ABC, Marcelo Simonian, il procuratore del Tanguito, ha confermato che nei prossimi 10 giorni si recherà a Siviglia per capire se esistono margini per rinnovare il contratto del suo assistito con gli andalusi: "C'è una clausola unilaterale in favore di Siviglia. Cioè, se disputa un certo numero di partite, il club può rinnovare automaticamente il suo contratto. Cosa ha da dire il giocatore in proposito? E' previsto nel contratto.. Sto leggendo molte cose, ma non ho mai firmato nulla con nessuno. Ci sono molte squadre interessate, ma dico che non abbiamo firmato con l'Inter e con nessuno. Mentirei se dicessi che non ci sono molti club che chiamano, ma poi da qui all'aver firmato qualcosa ce ne passa".