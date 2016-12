Inter, l'agente di Perisic strizza l'occhio al Chelsea

Quello di Martic è un vero e proprio invito al club inglese a farsi avanti: "Il Chelsea è un grande club, la Premier è il miglior campionato del mondo e l'interesse di un club così e di un allenatore come Conte sono motivi di grande emozione per Ivan. Saremmo felici di parlarne coi Blues, ma al momento non sono arrivate offerte".



L'Inter aveva sudato per mesi prima di riuscire a strappare il croato al Wolfsburg, la scorsa estate. Una vera e propria telenovela, conclusasi con il versamento di circa 20 milioni di euro nelle casse del club tedesco. Ora l'interesse del Chelsea e di Conte - che potrebbe richiederlo se Cuadrado venisse riscattato dalla Juve - sembra mettere in dubbio il futuro nerazzurro di Perisic, uno dei giocatori sui quali però l'Inter dovrebbe costruire le basi per una squadra di vertice.