Inter, Kovacic: "Per sempre interista nel cuore"

Mateo Kovacic al Real. Mateo Kovacic per sempre col i colori nerazzurri nel cuore. In attesa di essere presentato ufficialmente come giocatore dei blancos, il croato ha voluto indirizzare un pensiero e un ringraziamento a tutti i tifosi interisti attraverso i microfoni di Inter Channel: "Devo ringraziare tutti i tifosi, la società, la squadra che mi ha aiutato tanto. Ora non so cosa devo dire; da una parte mi dispiace, ma sono anche molto contento perché il Real Madrid è una grande opportunità. Ringrazio per l'amore e per l'affetto ricevuti in questi anni. Il momento più bello? Quando ho firmato per l'Inter, perché una squadra come l'Inter che ti dà fiducia quando sei giovane è una cosa importante. Ci sono stati giorni difficili, ma io avrò sempre l'Inter nel cuore: sono contento di andare al Real. Lascio Stankovic, mi dispiace anche per quello; là troverò Luka (Modric ndr) e speriamo di fare grandi cose assieme. Auguro all'Inter un gran campionato, un bacio a tutti: vi amo"