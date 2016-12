Inter, Kondogbia è l'alternativa a Tourè

Roberto Mancini ha ribadito la sua voglia di avere una squadra competitiva per la prossima stagione senza fare troppi giri di parole. Un frecciatina velata a Thohir dopo aver perso Dybala e la frenata per Yaya Tourè , anche se ha subito ricucito lo strappettino con un "Mi fido del club". Ora, però, servono i fatti con una grande mercato. L'alternativa di lusso è Kondogbia del Monaco: valutazione di 25 milioni di euro con le insidie United e Liverpool.

L'Inter non ha abbandonato le speranze di arrivare a Yaya Tourè, ma l'affare si è indubbiamente complicato dopo la volontà del Manchester City di trattenerlo. Anche la retromarcia dell'ivoriano ha stupito tutti e ora toccherà a Mancini riavvicinare le parti. Difficile, ma ancora non impossibile.

Logico, però, valutare le alternative: su tutti c'è Geoffrey Kondogbia del Monaco. Per tutti lo yaya Tourè del futuro. Anche qui l'affare non è dei più semplice per una serie di motivi. La valutazione del Monaco che non ha bisogno di cedere il gioiello dopo la qualificazione ai playoff di Champions e il forte interesse di Manchester United e Liverpool. Sullo sfondo ancora Lucas Leiva del Liverpool che potrebbe tornare di moda. Mancini si accontenterà?