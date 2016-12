Inter, Kolarov nel mirino: Ausilio incontra l'agente

In casa Inter torna di moda il nome di Aleksandar Kolarov, che dopo cinque anni potrebbe lasciare il Manchester City. Piero Ausilio, nella giornata di martedì, ha incontrato a Milano l'agente del serbo, Sergio Berti, per sondare il terreno in vista di un suo possibile ritorno in Italia. Il problema riguarda però l'ingaggio dell'ex giocatore della Lazio, fuori portata per il budget a disposizione del club nerazzurro.