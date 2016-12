Inter, Jovetic: "Io all'Inter? Non si sa mai" 

11:13 - "Io all'Inter il prossimo anno? Non si sa mai". Un'apertura? In effetti, per quanto stringata, la si può intendere così, con buona pace di Manuel Pellegrini. Perché se il tecnico del City ha chiuso di fronte all'ipotesi di un passaggio di Jovetic in nerazzurro, lo stesso montenegrino ha invece risposto in questo modo a chi gli chiedeva informazioni sul suo futuro. Battuta pronunciata a a Barcellona prima della sfida di Champions cui ha assistito anche il dg interista Ausilio: nel mirino sempre Touré. La novità è rappresentata da Milner.

C'era dunque anche Piero Ausilio tra gli spettatori del Camp Nou. La partita prima e la cena con Ariedo Braida, nuovo dirigente blaugrana, poi. Il mercato sullo sfondo, non quello blaugrana si intende. Il mirino interista è puntato altrove, su tre giocatori su cui Mancini vorrebbe ricostruire la sua Inter: Jovetic, come detto, Yaya Touré, il sogno, ma anche James Milner, in scadenza di contratto con i Citizens. Il lavoro continua.