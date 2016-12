Inter, Jovetic giura fedeltà: "Mai pensato di andare via"

"Il passato l'ho dimenticato, guardo sempre al futuro, so quello che posso fare e voglio concentrarmi sulla nuova stagione". Ha una gran voglia di rivincita Stevan Jovetic dopo la prima stagione all' Inter vissuta tra alti e bassi anche a causa di una presunta incompatibilità tattica con Icardi e ai microfoni di Mediaset Premium giura fedeltà ai nerazzurri: " Non ho mai avuto dubbi : la mia volontà è sempre stata quella di rimanere qui".

"La voglia di essere protagonisti c'è, come l'anno scorso e ancora di più. Sto lavorando per fare bene" ha detto il montegrino, che individua ovviamente nella Juventus l'avversario da battere: "La Juventus è forte, sono arrivati tre giocatori, ma non sono preoccupato: a me piace sfidare le squadre così. Se arriveranno rinforzi all'Inter faranno bene, ma non sta a me parlarne". Intanto dall'Inter è andato via, destinazione Torino, il suo grande amico Ljajic: "Con Adem siamo come fratelli - ha detto Jovetic - ma lui ha fatto altre scelte. Gli auguro il meglio".

In conclusione qualche battuta sulla nuova proprietà e sul tecnico Roberto Mancini, che negli ultimi giorni sembra aver accusato qualche mal di pancia: "Siamo contenti che sia arrivato un gruppo importante come Suning, che ha voglia di rinforzare sempre di più la squadra. Noi però dobbiamo pensare al campo e puntare a tornare in Champions. Il mister sta bene, è tranquillo e carico come sempre. Obiettivi e numeri? Non ne voglio parlare, sono solo parole, quello che conta sono i fatti" ha detto.