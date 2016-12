Inter: incontro col Liverpool per Kovacic

E' Mateo Kovacic il gioiello che l'Inter ha deciso di mettere sul mercato per raccimolare i soldi per finanziare gli altri interventi sul mercato estivo. I nerazzurri avrebbero già fissato il prezzo per il 20enne croato ex Dinamo Zagabria, ovvero 25 milioni di euro, e avrebbero anche già trovato un potenziale acquirente: si tratta del Liverpool . I due club si sono già incontrati a Milano per parlare del centrocampista.

Venerdì infatti nel capoluogo lombardo il ds dell'Inter Piero Ausilio ha avuto un summit con una delegazione dei Reds: i nerazzurri, che in passato hanno già trattato con gli inglesi la cessione di Coutinho, vogliono 25 milioni di euro, il Liverpool ha alzato la prima offerta di 10 milioni arrivando a 18 e non è escluso che aumenti ancora per prendersi il talentino croato. A 22-23 si dovrebbe poter chiudere e l'Inter potrebbe pensare a come investirli. Le priorità sono un difensore centrale e un mediano: il sogno è Benatia del Bayern Monaco, ex Roma, che vuole tornare in Italia e ha un costo di 20-22 milioni, ( sul quale però c'è forte anche la Juve ) mentre per il centrocampo, viste le difficoltà al momento ad arrivare a Yaya Tourè o a Kondogbia del Monaco, si pensa a Lucas Leiva, brasiliano che il Liverpool potrebbe cedere a prezzo di saldo.