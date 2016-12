Inter in Brasile per Gabriel Jesus

In realtà la cifra proposta dall'Inter corrisponde alla clausola rescissoria che sarebbe riservata a 5 top club europei: Barcellona, Real Madrid, Manchester United, Psg e Bayern. Per tutti gli altri bisogna raddoppiare o quasi. Ma Ausilio e Mancini sperano di poter convincere il Palmeiras a fare uno strappo alla regola, puntando proprio sull'inserimento nell'operazione di Ronaldo, che ha battezzato Gabriel Jesus come sue erede: "Guardo Gabriel e vedo il mio passato, che non è così diverso". L'Inter starebbe anche pensando di farlo arrivare a Milano solo a gennaio, in modo di consentire alla sua attuale squadra di continuare a lottare per il campionato con lui in rosa. Di sicuro solo l'ingresso dei cinesi del Suning renderebbe possibile un'operazione altrimenti fuori portata.