Inter, il Liverpool stanzia 40 milioni per Icardi 

22:24 - Tutto su Mauro Icardi: fuori Balotelli, dentro l'argentino dell'Inter. Questo il piano del Liverpool. Secondo quanto scrive il Daily Mirror, i Reds avrebbero stanziato la cifra quasi irrinciabile di 40 milioni di euro per strappare la punta ai nerazzurri: non subito ma a giugno. Un piano studiato da Rodgers per la prossima stagione che prevede l'uscita di Balotelli, ai margini del collettivo inglese. Da battere, secondo il tabloid, la concorrenza di Atletico Madrid e Chelsea.

Fantamercato? Può essere. Ma attenzione: il rinnovo sempre annunciato ma ancora non ratificato qualche dubbio sul futuro di Icardi lo lascia. Certo, la qualificazione in Champios aiuterebbe a spazzarli via ma, è proprio questo il punto, il raggiungimento del terzo posto non è affatto scontato per l'Inter. E restare ancora fuori dalla massima competizione europea complicherebbe la situazione: in primo luogo per il desiderio stesso del giocatore di prendervi parte, in secondo per il mancato ingresso di denaro che accrescerebbe così la necessità di un sacrificio da parte del club di Thohir. Discorsi da rimandare alla prossima primavera: di certo c'è però che Maurito piace, tanto, alle big d'Europa.