Inter, il Boca alla stretta finale: "Osvaldo qui sabato" 

21:10 - "Osvaldo arriva sabato, incontrerà i dirigenti del Boca e si cercherà un accordo. L'affare è possibile". La trama della nuova puntata relativa al futuro dell'attaccante in uscita dall'Inter è raccontata direttamente dal presidente del Boca Juniors, Daniel Simon. "Non bisogna entusiasmarsi, stiamo trattando - ha dichiarato al quotidiano argentino Olé - e le due parti devono convenire a metà strada". Sabato, in ogni caso, lo sbarco a Buenos Aires.

A trattare con Osvaldo non ci sarà però il presidente Angelici, assente per alcuni giorni di vacanza. Al suo posto i dirigenti del Boca Juniors Cesar Martucci e Juan Simon che in questi giorni sono rimasti costantemente in contatto con il procuratore dell'argentino. La sensazione, almeno quella espressa dal numero uno del club di Buenos Aires, è che le distanze iniziali si siano quasi azzerate e che manca veramente poco alla fumata bianca: "Parleremo. Si può fare". "Al momento l'unica cosa che manca è l'accordo con l'Inter. Posso dire che siamo vicini al giocatore", ha detto Martucci.