INTER, IDEE KOULIBALY E LAPORTE

Come riporta l'edizione quotidiana del Corriere dello Sport, l'Inter starebbe passando al vaglio diversi nomi per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Gli ultimi nomi presi in considerazione dal club nerazzurro sono quelli di Kalidou Koulibaly del Napoli e Aymeric Laporte dell'Athletic Bilbao. Il francese ha una clausola rescissoria da 65 milioni di euro ed è conteso dal Manchester City.